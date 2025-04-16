英國爆紅「馬鈴薯家族」不輸Jellycat！超萌角色還有鳳梨、德古拉掀討論

▲英國Noodoll馬鈴薯家族爆紅。（圖／取自noodoll IG，下同）

圖文／CTWANT

被說是Jellycat最強對手的Noodoll「Ricespud」馬鈴薯家族要來了，跟Jellycat一樣來自英國的Noodoll，這間公司創辦人Yiying是台灣女生唷！在就讀倫敦藝術學校時開啟了創作玩具角色之路，後來延伸出更多不同角色，最近「Ricespud」則在網路上掀起討論，趕快來看看「Ricespud」有多萌吧！

不只是馬鈴薯那麼簡單，Noodoll公司賦予了馬鈴薯更多生命力，還有專屬每個月份的馬鈴薯角色造型，很適合送朋友或者當自己的生日禮物，像10月份是德古拉馬鈴薯、11月份是祖父馬鈴薯、6月是臘腸馬鈴薯、7月是鳳梨馬鈴薯...，每個月份造型都超級可愛！

Noodoll的設計融合英式幽默創造出令人會心一笑的角色，吸引消費者的注意，像是以爺爺奶奶為靈感造型的馬鈴薯，這對高齡馬鈴薯也攜手度過了很多幸福時光的感覺呢～Noodoll替他們拍了許多寫真照並做成拍立得非常溫暖。

這些造型可愛的馬鈴薯寶寶們有著圓滾滾的身軀加上無辜眼神，也有許多粉絲認為超像雞塊，都是好吃又可愛的食物。尤其柔軟的材質與精緻的細節讓人一摸上癮、愛不釋手。

覺得自己不知道適合哪一個玩偶嗎？Noodoll網站上還貼心設置「心理測驗」可以讓你找到最適合自己的命定角色，但不侷限於馬鈴薯家族，也可能是Noodoll其他可愛的角色。

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