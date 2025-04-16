fb ig video ETtoday search mobile

英國爆紅「馬鈴薯家族」不輸Jellycat！超萌角色還有鳳梨、德古拉掀討論

>

不輸Jellycat，英國爆紅的「馬鈴薯家族」也超萌！Noodoll創辦人是台灣女生，難怪有「鳳梨酥馬鈴薯」

▲英國Noodoll馬鈴薯家族爆紅。（圖／取自noodoll IG，下同）

圖文／CTWANT

被說是Jellycat最強對手的Noodoll「Ricespud」馬鈴薯家族要來了，跟Jellycat一樣來自英國的Noodoll，這間公司創辦人Yiying是台灣女生唷！在就讀倫敦藝術學校時開啟了創作玩具角色之路，後來延伸出更多不同角色，最近「Ricespud」則在網路上掀起討論，趕快來看看「Ricespud」有多萌吧！

不輸Jellycat，英國爆紅的「馬鈴薯家族」也超萌！Noodoll創辦人是台灣女生，難怪有「鳳梨酥馬鈴薯」

不只是馬鈴薯那麼簡單，Noodoll公司賦予了馬鈴薯更多生命力，還有專屬每個月份的馬鈴薯角色造型，很適合送朋友或者當自己的生日禮物，像10月份是德古拉馬鈴薯、11月份是祖父馬鈴薯、6月是臘腸馬鈴薯、7月是鳳梨馬鈴薯...，每個月份造型都超級可愛！

不輸Jellycat，英國爆紅的「馬鈴薯家族」也超萌！Noodoll創辦人是台灣女生，難怪有「鳳梨酥馬鈴薯」

Noodoll的設計融合英式幽默創造出令人會心一笑的角色，吸引消費者的注意，像是以爺爺奶奶為靈感造型的馬鈴薯，這對高齡馬鈴薯也攜手度過了很多幸福時光的感覺呢～Noodoll替他們拍了許多寫真照並做成拍立得非常溫暖。

不輸Jellycat，英國爆紅的「馬鈴薯家族」也超萌！Noodoll創辦人是台灣女生，難怪有「鳳梨酥馬鈴薯」

這些造型可愛的馬鈴薯寶寶們有著圓滾滾的身軀加上無辜眼神，也有許多粉絲認為超像雞塊，都是好吃又可愛的食物。尤其柔軟的材質與精緻的細節讓人一摸上癮、愛不釋手。

不輸Jellycat，英國爆紅的「馬鈴薯家族」也超萌！Noodoll創辦人是台灣女生，難怪有「鳳梨酥馬鈴薯」

覺得自己不知道適合哪一個玩偶嗎？Noodoll網站上還貼心設置「心理測驗」可以讓你找到最適合自己的命定角色，但不侷限於馬鈴薯家族，也可能是Noodoll其他可愛的角色。

不輸Jellycat，英國爆紅的「馬鈴薯家族」也超萌！Noodoll創辦人是台灣女生，難怪有「鳳梨酥馬鈴薯」

延伸閱讀
台股重挫…小資媽逢低買進「10股按成10張」　結局神展開
今天財神爺生日！　資深道士曝「3求財關鍵」：別抱怨自己沒錢
原始連結

關鍵字：

周刊王, Noodoll, 馬鈴薯家族, 玩偶, 毛絨玩偶, Ricespud

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理

「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理

星巴克今起「大杯以上買一送一」別錯過！連續兩天喝起來

星巴克今起「大杯以上買一送一」別錯過！連續兩天喝起來

4種家事能活化大腦　家變乾淨又能紓壓ＣＰ值最高

4種家事能活化大腦　家變乾淨又能紓壓ＣＰ值最高

職場專家：工作有一情況該果斷離職　「不是失敗，是準備前行」 直覺選一個時鐘！日網神準「指針心測」分析下一段戀愛如何萌芽 張鈞甯搶曬「貴婦愛牌」巧克力色水桶包　Valextra大尺寸鬆弛感美包超燒 「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由 惠而浦美型8合1氣炸蒸烤微波爐　一台抵三機主打小空間廚房 「台灣隊長」陳傑憲拍鑽戒廣告示愛　紳士風範迷死人 2025新錶／勞力士開心果綠領流行　寧靜藍錶也撫慰人心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面