天絲寢具別用柔軟精！6大清潔重點延長使用壽命

▲天絲寢具有幾個清洗要點，幫助延長使用壽命。（圖／品牌提供、xFrame、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著氣溫逐漸升高，春夏的季節感也節節高升，迎來端午之後，真正的夏季即將來臨，春夏寢具也要開始準備起來，而夏季寢具最受歡迎的天絲材質，具有柔滑、透氣等特色受到歡迎，逐漸成為主力，高端寢具代理商日比家族也提醒，清洗天絲有幾點要注意，尤其千萬不能用柔軟精。

天絲纖維來自天然植物，擁有柔滑、透氣、吸濕排濕等優異特性，不僅被譽為「平價實惠的蠶絲」，也因為高親膚性與天然抗菌效果，深受過敏族群與愛美人士青睞。特別是在濕熱的台灣夏季，天絲寢具能快速吸走汗水、保持乾爽，並有效減少塵蟎、黴菌與異味生成，是許多家庭春夏必備、回購率極高的熱門選擇。

不過再好的寢具，也需要正確保養，才能讓它用得久、用得舒適。以下6個洗滌重點，有助於延長天絲寢具壽命，避免因清潔方式錯誤而損傷布料。

洗劑別直接倒在布上

不少人習慣把洗衣精直接倒在布料上，其實這樣容易讓濃縮洗劑殘留在纖維間，導致布料褪色，甚至降低壽命。正確做法是將洗劑倒入洗衣機的稀釋槽，讓洗劑先與水混合，再進行洗滌，才能降低對布料的損傷。

寢具與衣服分開洗

衣物上的拉鍊、鈕扣或刺繡等細節，可能在洗滌過程中刮傷天絲寢具的表面，產生起毛球或破損等問題。建議寢具要單獨清洗，且可翻面放入洗衣網中，減少摩擦與纖維受損機率。

避免長時間浸泡

很多人會以為長時間浸泡能洗得更乾淨，其實不然，反而容易造成印花圖樣暈染、色澤不均。若想去除皮脂或異味，可以選擇現代洗衣機的溫水洗功能（約40°C），在不傷纖維的前提下達到清潔效果。

烘乾也要注意方式

並非所有寢具都適合高溫烘乾，尤其天絲材質的纖維對溫度特別敏感。若要使用烘乾機，應選擇低溫慢速模式，避免因高熱導致布料縮水或變硬，也更能保留原有的柔滑觸感。

換洗頻率不能拖

台灣氣候潮濕悶熱，塵蟎與黴菌容易滋生，若寢具不常換洗，反而會對皮膚造成刺激。建議每7至10天換洗一次寢具，枕頭套最好每週清洗，能有效減少油脂、汗水堆積，降低痘痘與過敏發生機率。

天絲禁用柔軟精

這點尤其重要。柔軟精雖然能讓衣物變柔軟，但卻會破壞天絲纖維的結構，容易造成布料破裂、變形或產生毛球。因此清洗天絲時，應避免使用含柔軟劑成分的產品，以免得不償失。

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