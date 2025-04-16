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試開箱／用過才知道潤！「精品潤唇膏」方管太時髦　越擦越上癮

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

2025可以說是潤唇膏大爆火的一年，從去年底DIOR的癮誘粉漾潤唇膏全面更新，質地更潤、色選增加，廣受市場喜愛之後，各家都紛紛推出既能護唇又有潤色感的單品，向來是彩妝迷關注焦點的TOM FORD也推出了太陽親吻水漾潤唇膏系列，具有時尚感的色調跟潤度真的很值得擁有。

TOM FORD,DIOR,蘭芝,潤唇膏,彩妝,護唇膏,保養,試開箱（圖／記者李薇攝、品牌提供）

過去TOM FORD的唇膏一直都很受歡迎，這次全新的潤唇膏以輕盈透感的妝效為主，比起過去的唇膏系列飽和度更低，滋潤度也大幅提升，使用起來跟部分潤唇膏的油感不同，比較像是凝膠質地的水潤薄膜覆蓋在肌膚，使用感受更輕盈，但是又不會降低滋潤的感覺，而且越塗越化開，手感非常讓人上癮。

TOM FORD,DIOR,蘭芝,潤唇膏,彩妝,護唇膏,保養,試開箱（圖／記者李薇攝、品牌提供）

顏色部分這次限量上市6個顏色，整體來說每個顏色的同質性較低，可以說是在各種常見性的色選上做出最好的代表，比如淺粉、粉橘、紅色、裸棕等等，不會有種每個顏色都很接近、看似都差不多的感覺，顯色度也比很多潤唇膏明顯一些，多上個2到3層也能展現出比較鮮明的色調；包裝設計上，呼應太陽親吻的主題以金色設計方形的建築設計管身，因為帶有菱角的設計，有不錯的握感體驗。

最近韓系品牌蘭芝的甜甜圈澎潤水唇釉，一上市也在話題尖峰，擁有95%高保濕精華的配方，軟管設計更是在擠壓的開口，結合矽膠的唇刷設計，等於不需要特別使用工具，直接就可以當作護唇膏使用，算是很方便獨特的功能，水光質感的妝效，能夠快速修飾唇紋，難怪唇部護理已經連續3年榮登美國NO.1。

TOM FORD,DIOR,蘭芝,潤唇膏,彩妝,護唇膏,保養,試開箱（圖／記者李薇攝、品牌提供）

關鍵字：

TOM FORD, DIOR, 蘭芝, 潤唇膏, 彩妝, 護唇膏, 保養, 試開箱

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