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「5個方法」助你提升工作速度　今晚可以不用再加班

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▲▼「5個方法」助你提升工作速度　 。（圖／Unsplash）

▲如期完成工作有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

到了下午，工作依舊追不上預定進度怎麼辦？實在是不想今晚再加班，若你工作也有力不從心的困擾，請參考以下3個方法，幫助你快速達標。

#採用番茄鐘工作法

將工作時間切割成「25分鐘專注 + 5分鐘休息」的小單位，每完成4個番茄鐘可休息較長時間（15~30分鐘）。這個方法可以幫助你避免拖延、集中注意力，也減少疲勞感，提高整體效率。

#每日制定待辦清單，並標出優先順序

使用分類法，將工作任務依重要性與緊急性排序，先處理最重要的事項。這可以避免浪費時間在瑣碎事務上，讓你每天都能專注完成真正有產值的工作。

▲▼「5個方法」助你提升工作速度　 。（圖／Unsplash）

#減少干擾，建立專注環境

關閉不必要的通知、設置手機勿擾模式、使用耳塞或聽專注音樂，營造安靜的工作空間。干擾一來會讓你分心、影響思路，二來也讓你需要額外時間重新進入工作狀態。

#善用工具進行工作管理

使用像Google Calendar 等工具，來安排任務、追蹤進度或設置提醒，避免遺漏重要事項。

#每天預留思考與檢討的時間

在每天結束前花 10～15 分鐘檢視今天的工作成果，思考哪些做得好、哪些還可以改善，並規劃明天的重點事項。這不僅幫助你持續優化工作流程，也能讓你更有掌控感與成就感。

關鍵字：

工作效率, 番茄鐘, 專注工作, 工作管理, 提高效率

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