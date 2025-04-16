營養師曝大蒜營養好處　食用生大蒜有助於降低肝癌風險

▲大蒜擁有高營養價值。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

雲林大蒜出產的季節來了，營養師程涵宇分享，圓圓大大的蒜頭，新鮮飽滿又胖嘟嘟，實在是太可愛，支持在地農產，就是在享受最天然的季節食物，除了香氣迷人，營養價值更是值得大家細細了解。

#抗發炎

大蒜中的大蒜素是天然的抗發炎成分，研究指出它能調節免疫反應、降低身體慢性發炎。

#心血管保護

研究發現每日攝取大蒜萃取物，可降低總膽固醇與血壓，特別是有高血壓的人更明顯。

#調節腸道菌叢

大蒜中的寡糖是益菌的好食物，能幫助腸道生態平衡，有研究顯示大蒜能促進雙歧桿菌等好菌增生。

#保肝保健康

大蒜富含具有抗氧化和抗發炎植化素。每週食用「生大蒜」超過 7 次的男性患脂肪肝的風險最高可降低 29%，吃生大蒜有助降低患肝癌的風險。

那麼大蒜究竟要怎麼吃才能獲得更多營養呢？聽聽營養師程涵宇怎麼說。



1.生吃好處最多

建議剝好放 10 分鐘再吃，讓蒜胺酸轉化成活性最強的大蒜素。

2.熟食也很棒

雖然大蒜素會熱分解，但還是有抗氧化與調整菌叢等效果。建議可以切片放涼拌、烤全蒜、入湯都好吃，營養師也會做成大蒜抹醬來抹吐司。

雖然吃大蒜好處多，但仍有少部分人需要避免，像是有腸胃潰瘍、胃食道逆流的人要避免生大蒜，以避免胃灼熱。建議一般成人每日1～2瓣生蒜為宜，若是吃熟蒜（如烤蒜、入菜），可以增加到3～4瓣。