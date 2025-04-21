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懶人「快速出門」妝容技巧！10分鐘搞定　妝感自然有氣色

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文／美人圈

早上總是賴床賴到沒時間化妝？想快速出門、節省化妝時間，必學這個「懶人出門妝容」技巧！從妝前保養、粉底用量到唇彩選色一次解答，其中「腮紅液」的多重用法更一次省下超多時間，就算不用刷睫毛也超美，睡過頭也能有清透好氣色！

懶人「快速妝容」步驟1：妝前保養需輕盈

底妝浮粉、卡粉可說是化妝的惡夢！尤其在膚況不佳或季節轉換時，肌膚更容易脫皮，因此不少人都會選擇非常滋潤的妝前保養。但太過滋潤厚重的妝前保養，反而會因油脂太多，而導致底妝暗沉、結塊！因此妝前保養需要輕盈，只為肌膚提供「必要的水分」，除了直接用保濕度高的化妝水取代外，也可選擇質地輕盈的精華＋一點點乳液。需注意的是，精華液必需避免「膠狀」感太重的，容易使底妝搓泥，盡量以水感的質地為主。

▲快速化妝 。（圖／翻攝自IG）

▲妝前保養需輕盈。（圖／IG@innisfreeofficial、美人圈）

懶人「快速妝容」步驟2：用帶有防曬係數的透明妝前乳

部分人為了快速出門，會省去防曬動作，但防曬非常重要，即便是素顏也要防曬！在完成懶人、快速的底妝前提下，更推薦「無校色效果」且帶有防曬係數的的透明妝前乳，質地也可以選擇滋潤一點的，並著重塗在眼下、鼻翼、嘴角等容易卡粉的地方。

▲快速化妝 。（圖／翻攝自IG）

▲妝前乳選擇有防曬係數的。（圖／IG@toocoolforschool_official）

懶人「快速妝容」步驟3：粉底用量不用多

粉底液的用量不用太多，使用粉底刷平鋪上臉，整臉薄薄一層，再用粉撲拍均勻，即可避免厚重的面具感。拍開後可以將臉離鏡子遠一點，並稍微瞇起眼睛，以模糊的視線看一下臉上還有哪些明顯的瑕疵後，再針對這些部位進行遮瑕，如較重的黑眼圈、痘疤等等。而剩餘的一些小顆粒、斑點可以直接無視，保留部分瑕疵會更有原生感，且日常中也不會有人以那麼近的距離看自己，因此不用過度追求無瑕感。

▲快速化妝 。（圖／翻攝自IG）

▲粉底用量不用多。（圖／IG@herabeauty_official、@thetoollab_official）

懶人「快速妝容」步驟4：腮紅液取代眼影

接著利用腮紅液來增加全臉的氣色。選擇質地水感不黏，且飽和度較低的顏色，取適量塗在眼下、眼皮上以及下巴的位置，再用手指粉撲拍開，或者直接用指腹拍開也可以，直接取代眼影，能瞬間讓整臉有自然的氣血感，塗在下巴則能有效顯嫩，且色調統一，看起來會比較協調，更能節省時間。

▲快速化妝 。（圖／翻攝自IG）

▲腮紅液取代眼影。（圖／IG@nuse.official）

懶人「快速妝容」步驟5：用眼影畫眼線

到了眼妝，因為上一步已經有用腮紅液鋪在眼皮上，因此可以直接省去眼影的步驟。眼線的話可以直接用「深棕色」的眼影來畫，不僅能有效收斂腫泡眼、自然放大，更因為用眼影畫眼線的容錯率高，可以更快速的畫好。眼線建議由眼尾開始往眼頭畫過去，這樣最重的顏色會在眼尾，眼皮中間不怕髒掉，下眼線用同樣顏色描繪在下睫毛根部，同樣從眼尾慢慢往前，只畫到黑眼珠中間即可。

▲快速化妝 。（圖／翻攝自IG）

▲用眼影畫眼線。（圖／IG@piccasso_official）

懶人「快速妝容」步驟6：臥蠶必須畫

淡妝的同時又想放大雙眼、令眼睛有神，畫出「臥蠶」是關鍵！可以用一樣用冷調的粉棕色來加強臥蠶底下的陰影，少少的即可，最後用霧面打亮或少許的珠光亮片型的眼影畫臥蠶，將臥蠶凸顯出來即可！

▲快速化妝 。（圖／翻攝自IG）

▲臥蠶一定要畫。（圖／IG@dasique_official）

懶人「快速妝容」步驟7：用和腮紅液同色調的唇彩

最後的唇妝，不管是想要唇膏、唇釉或只唇泥，都可以依照自己的喜好來選擇，只有一個要點就是「要和腮紅液的顏色同色調」，因為上述步驟，腮紅、眼影、下巴都是一樣的顏色，這時如果唇妝的色調不一樣，會特別突兀，有種不協調感，因此需要盡量選擇色調相近的唇彩，如：用灰粉色腮紅就用灰粉色唇彩、用奶杏色腮紅就用奶杏色唇彩。

▲快速化妝 。（圖／翻攝自IG）

▲唇彩用和腮紅液同色調。（圖／IG@nuse.official）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 妝容, 底妝, 懶人妝容, 腮紅液, 快速妝容

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