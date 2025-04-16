7年級被喊大嬸引起眾怒！「5個重點」教你擺脫嬸味

▲陳妍希、楊丞琳看不出已滿40歲，外貌保養得宜。（圖／翻攝自FB/陳妍希、楊丞琳）

記者曾怡嘉／台北報導

一則新聞炒熱了「大嬸」關鍵字，你認為幾歲該被稱作大嬸呢？７年級集體抗議「大嬸」這個稱呼，其實嬸味根本並非以年齡定義，只要你的外型打扮的年輕有質感，過了40歲照樣當小姐又有何不可，想要避免嬸味上身，以下幾個技巧傳授給你。

#拒絕碎花與繁複圖案，選擇簡約剪裁

碎花圖案過密、顏色過多會讓人視覺疲勞，容易顯老。改選擇低彩度、花紋間距寬的印花或素色、有設計感的剪裁單品，看起來更有質感也更顯年輕。

▲42歲田馥甄外表根本就像是大學生。（圖／翻攝自FB/田馥甄Hebe）

#注意版型與比例，避免寬鬆過頭

嬸味常來自「不合身」與「沒腰線」，尤其是鬆垮無剪裁的上衣或長裙。建議選擇有腰身的設計、善用腰帶或紮衣服來修飾比例，穿出俐落精神感。

#髮型避免老氣蓬鬆感，改走輕盈路線

太蓬、厚重或過捲的髮型會讓人顯得老氣。選擇簡單的輕盈髮型或是一刀剪，然後綁個蓬鬆低馬尾/丸子頭，搭配自然髮色會更減齡。

#鞋包簡約設計為主，避開厚重感

避免厚重設計，改穿簡約小白鞋、樂福鞋或尖頭低跟鞋，都能讓造型更俐落、有品味。

▲蘇慧倫54歲依然凍齡，外貌打扮和嬸味完全扯不上邊。（圖／翻攝自FB/蘇慧倫）

#乾淨自然路線，避免厚重底妝

厚粉、和過濃的眼妝與底妝容易顯得老氣。改走清透底妝 + 大地色系眼影 + 微霧玫瑰唇的自然妝容路線，會更顯精神與年輕。