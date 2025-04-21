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《艾蜜莉在巴黎》的社交單身精神　自我價值不再依賴情感關係

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文／人物誌

在現代影視作品中，單身不再是過去所認定的「無依無靠」、「落魄孤單」，而是一種選擇與態度的展現，尤其在許多電影、劇集裡，越來越多角色呈現出新型態的生活方式，他們重視自我成長、個人社交，建立穩健的人脈關係，不將生活重心放在情人，由個人建立的人脈網絡找到屬於自己的成就感。

雖然沒有穩定伴侶，但因為有著豐富社交生活，故不以戀愛或婚姻作為評斷自我價值的依據，這類人的生活充實、自在，也因此更容易在職場、興趣中找到自己的定位，不會因單身而感到匱乏，反而因單身活出自己的光彩，令自己成為更吸引人的人。

以下就跟著《艾蜜莉在巴黎》的艾蜜莉庫柏，一同看見新世代的生活態度吧！

▲《艾蜜莉在巴黎》艾蜜莉的戀愛關係令劇迷又愛又恨。（圖／Netflix，下同）

不論有無明確的戀愛關係，都有享受生活自由的權利

一旦提到這樣的生活方式，第一時間便聯想到《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）的主角艾蜜莉（莉莉柯林斯飾）。該劇講述任職於行銷公司的艾蜜莉，受任前往巴黎，並負責法國分公司的工作；熱愛工作的艾蜜莉，縱使起初不諳法語遭到百般刁難，但透過她的前瞻遠見與超凡創意，逐漸成為法國分公司的新寵兒。艾蜜莉的落落大方、聰穎機靈，為滿是浪漫氛圍的巴黎街頭，掀起清新脫俗的旋風。

除此之外，艾蜜莉藉由創立Instagram帳號「@EmilyinParis」，分享自己遠赴法國旅居、工作的生活，其中內容精緻化的包裝，打造只屬於她的「生活美學品牌」，建立屬於自己的粉絲圈與社交網絡，不錯過任何一個能夠行銷自己的機會，也使她從一介小小職員，成為能夠躋身時尚名流、參與百年傳產品牌決策的成功女性。

對比傳統影劇角色大多充滿「等待愛情」、「視婚姻為終點」，艾蜜莉積極經營人際關係，在職場中能夠找到自己的價值，不論有無明確的戀愛關係，都能夠享受生活的自由，既浪漫又不失自我的態度，正好與當代價值觀契合。

擁有穩定的關係令人嚮往，但就算一敗塗地也無關緊要

現已播畢第四季的《艾蜜莉在巴黎》，令劇迷又愛又恨的，莫過於艾蜜莉的戀愛關係，從法國餐館主廚加百列、英國會計師艾菲，到開朗帥氣的義大利紡織小開馬切羅，形象大相逕庭的男配角們，更顯艾蜜莉自由浪漫。盡力去愛的同時，也在錯誤之中修正自己的應對進退，既不害怕失敗，也不強求穩定而迷失自我，大方展現愛得真摯卻不為情所困的戀愛觀，更可謂現代愛情典範。

單身狀態的社交型人格絕對不是非自願單身，也並非不需要愛情，而是不對戀愛或婚姻產生過分執著，只將戀愛關係視為人生中的數百種挑戰之一，擁有穩定的關係固然令人嚮往，但就算一敗塗地也無關緊要。儘管《艾蜜莉在巴黎》隨著集數推進，後期更注重艾蜜莉的感情糾紛，但艾蜜莉的性格自始至終未有改變，揭示了單身可以是積極主動的生活選擇。

「我不想要任何人百分之百地屬於我，我也不想把自己百分之百交給任何人。」不論使否處於單身狀態，永遠要像艾蜜莉一樣，總是把最好的留給自己。

延伸閱讀

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單身萬歲！《單身啪啪啪》：在單身獨處的珍貴時刻，找回感情之路上迷失的自我價值

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 艾蜜莉在巴黎, 社交, 單身

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