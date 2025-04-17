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鬼鬼當新手媽遇困難「需要好走的鞋子」　笑曝女兒衣服越來越多

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記者鮑璿安／台北報導


美國輕奢鞋履品牌VIVAIA終於開設台灣首店，今18日在微風廣場盛大開幕，邀請藝人鬼鬼吳映潔站台，而她日前產女升格新手媽媽，被問到在帶娃階段遇到最困難的事情是？她笑說是需要一雙好走的鞋子，才能帶女兒出去放風。

▲▼ 鬼鬼 。（圖／品牌提供）

▲鬼鬼這次以白襪搭配Margot Mary-Jane瑪莉珍鞋款亮相，展現甜美風格。（圖／品牌提供）

▲▼ 鬼鬼 。（圖／品牌提供）

▲鬼鬼示範Cristina鞋履。（圖／品牌提供）

鬼鬼這次以白襪搭配Margot Mary-Jane瑪莉珍鞋款亮相，展現甜美風格，VIVAIA主打造型與機能，以環保回收材質打造永續鞋履，連鬼鬼也非常欣賞，她說新手媽媽非常需要一雙好走的鞋子，因此最好的選擇就是穿脫方便的鞋款，而且這雙鞋可以透過鞋帶去調大小，自己非常喜歡。她沉浸在照顧女兒的快樂之中，笑說女兒「妹子」的衣服跟鞋子有越來越多的趨勢，所以也有清一個小鞋櫃給她。鬼鬼透露自己在瘦身階段，「目前只差一公斤就回到以前，可以穿迷你裙了！」甚至最近一天只吃一餐，而且不吃麵、湯、含糖飲料，對飲食控管相當嚴格。
 

▲▼ 鬼鬼 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鬼鬼 。（圖／品牌提供）

▲美國輕奢鞋履品牌VIVAIA終於開設台灣首店，在微風廣場盛大開幕。（圖／品牌提供）

▲▼ 鬼鬼 。（圖／品牌提供）

▲ Bella Hadid私服造型出現 VIVAIA鞋履掀起話題。（圖／品牌提供）

▲▼ 鬼鬼 。（圖／品牌提供）

▲招牌的VIVAIA Cristina， 打破芭蕾鞋與球鞋的界限 。（圖／品牌提供）

VIVAIA 自 2020 年創立以來，以結合舒適與永續時尚的鞋款打開知名度，也是眾多名人包括 Bella Hadid、Selena Gomez的愛牌。像是品牌招牌的VIVAIA Cristina， 打破芭蕾鞋與球鞋的界限，結合環保緞面、三層鞋墊與雙鞋帶設計，自 2 月上市以來全球四度秒殺，成為今春話題鞋履，為慶祝品牌登台，將於 4/18–4/24 微風門市限量販售，全台僅 50 雙，售完為止。另外也帶來都會女性適合的Aria 5°雙色鞋履、Audrey動物印花平底鞋，為大家提供不同的穿搭選擇。

同場加映

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲Rosé也換上SPEEDCAT OG與 SPEEDCAT BALLET新色驚喜亮相，親自開箱演繹 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

作為 PUMA 最具代表性的賽車鞋款，SPEEDCAT OG 這次以亮眼的「寶藍色」強勢回歸，延續時下最流行的經典薄底設計，鞋頭的刺繡 PUMA 跳豹搭配麂皮彎刀，帶給大家深刻的記憶點。而Rosé 在造型上以短版 Future Archive 寶貝短袖 Polo 衫搭配高腰運動褲露出纖細腰身，讓視線聚焦在腳上的寶藍 SPEEDCAT 。此外，Rosé還換上了 「玫瑰黑粉」配色SPEEDCAT BALLET芭蕾舞運動鞋，簡單的白色T恤和短裙露出長腿線條，為日常穿搭增添浪漫亮點。

關鍵字：

鬼鬼, VIVAIA, 永續時尚, 鞋款, 微風廣場

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