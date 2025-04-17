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常喝水身體不一定健康！營養師：選錯水瓶、小心喝進滿滿細菌

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▲▼營養師：選錯水瓶 小心喝進滿滿細菌 。（圖／Unsplash）

▲挑對水瓶其實也有大學問。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

每天多喝水有助健康，但常常喝水為何身體沒變健康呢？營養師高敏敏分享，你用什麼水瓶喝水也有關係，以下誤區千萬別踩！

▲▼營養師教喝水。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#選錯材質，喝進滿滿細菌

像是許多人會重複使用寶特瓶來裝水，以為這樣環保又方便，但其實這種1號塑膠的材質，長期使用下可能會釋放有害物質，而且表面容易沾染細菌，建議優先選擇玻璃、不鏽鋼或陶瓷塗層水瓶較安心。

玻璃水瓶最安全，但重量較重且摔了容易破，不鏽鋼水瓶耐用且保溫效果好，但需確認是食品級不鏽鋼 ，如果是劣質不鏽鋼可能含重金屬，有陶瓷塗層的不鏽鋼水瓶，避免金屬與飲品接觸，可減少金屬異味，也是好選擇。若要使用塑膠水瓶，建議選擇5號或7號材質較耐熱、耐用，但還是要避免長時間在車內、太陽直射的高溫環境。

#咖啡、茶、中藥不要裝進水瓶

含有單寧酸與色素，容易在水瓶內留下污漬，時間久了會變黃或變黑很難洗，還會變成細菌的溫床，像是牛奶、豆漿、拿鐵這些飲品含有豐富的蛋白質與糖分，若沒有馬上洗淨，殘留物會迅速變質、滋生細菌，果汁、碳酸飲料含有機酸、糖分容易殘留在瓶內，可能會破壞塗層又不好清洗。

#水瓶洗不乾淨、沒晾乾

水瓶需要天天洗，建議搭配洗碗精與軟毛刷具，搭配溫熱水才能清洗較乾淨，像是瓶蓋與吸管是最容易藏汙納垢的地方，矽膠圈也是細菌藏身的地方，建議拆下來清洗，避免孳生黴菌，洗後一定要晾乾，否則濕氣容易促進細菌繁殖。

關鍵字：

健康, 水瓶, 飲水, 細菌, 清潔

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