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DIOR新任男裝設計師揭曉！Jonathan Anderson接棒成真　幸運草符號吐心情

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記者林明瑋／綜合報導

DIOR男裝創意總監一職，確定由Jonathan Anderson接任，沸沸揚揚許久的傳聞，終於獲得證實！Jonathan Anderson是前任LOEWE創意總監，男女裝皆由他掌舵，轉職同屬LVMH集團的DIOR負責男裝，首個作品將是今年6月發表的2026春夏系列，全新樣貌令人拭目以待。

▲DIOR Jonathan Anderson。（圖／路透）

▲Jonathan Anderson接掌DIOR男裝。（圖／路透社）

稍早LVMH集團執行長Bernard Arnault在股東大會上，宣布Jonathan Anderson成為DIOR男裝創意總監，Jonathan Anderson也在個人IG上po出了一張別著DIOR衣標的條紋布料，簡單寫下「Dior」加上幸運草符號，透露了心情，現年40歲的他出生北愛爾蘭，加入LOEWE時不到30歲，成功將西班牙老牌翻轉出有趣且強調精湛工藝的形象，作品極受歡迎，他同時操盤自己的同名品牌JW Anderson，而現在想穿Jonathan Anderson打造的女裝，暫時只有在JW Anderson找得到了。

▲DIor（圖／翻攝jonathan.anderson IG）

▲Jonathan Anderson在個人IG上po出別著DIOR衣標的條紋布料，寫下Dior與幸運草符號。（圖／翻攝jonathan.anderson IG）

今年1月底，2025秋冬男裝秀結束後不久，Kim Jones離開待了7年的DIOR男裝，目前他的下一步尚未揭曉。Jonathan Anderson則是今年3月中與掌舵了10年的LOEWE分手，他寫下長文感謝這段旅程，雙方情誼不滅，LOEWE不但出版《Crafted World: Jonathan Anderson’s LOEWE》一書，回顧Jonathan Anderson任職期間的重要時刻，正在東京舉辦的Crafted World，亦為Jonathan Anderson任內主導，是LOEWE首個大型品牌展覽，去年在上海首發，現在移師東京，展期至5月11日。

▲DIOR Jonathan Anderson。（圖／品牌提供、翻攝IG、路透）

▲DIOR Jonathan Anderson。（圖／品牌提供、翻攝IG、路透）

▲LOEWE的大型展覽Crafted World正在東京舉辦。（圖／LOEWE提供）
 

關鍵字：

DIOR, Jonathan Anderson, LOEWE

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