fb ig video ETtoday search mobile

營養師點名「5種人」易水腫　小番茄、綠茶都是排水神器

>

▲▼營養師教你吃「消水腫食物」。（圖／Unsplash）

▲聖女番茄能幫身體排出多餘的鈉。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是水腫體質嗎？早上起床臉容易腫、眼皮浮浮的？但是晚上又恢復「原廠設定」，臉又消下去，營養師高敏敏分享，一般人水腫原因大多是因為吃太鹹，當鈉攝取過量，使得水分滯留體內形成水腫，首要必須攝取幫助利尿和高鉀食物，做到留鉀排鈉為大原則。

▲▼營養師教你吃「消水腫食物」。（圖／Unsplash）

▲水腫嚴重的人，早晚體重差很大。

有什麼食物能幫助消水腫呢？營養師高敏敏列出食物如下：

▲▼營養師教你吃「消水腫食物」。（圖／Unsplash）

蔬果類-高鉀蔬果，幫助排鈉

#菠菜：菠菜除了鉀之外，也含有豐富鐵質。

#奇異果：除了鉀之外，也富含維生素C及奇異果酵素，能幫助消化。

#香蕉：高鉀之外，還含有豐富的膳食纖維和果膠，能幫助腸胃蠕動順暢。

#金針菇：金針菇為高鉀、低鈉，建議平時就可以適時補充。

#聖女番茄：能幫助排出多餘的鈉、減少水份滯留，另外也含有豐富維生素C，一次建議15-20顆即可。

▲▼營養師教你吃「消水腫食物」。（圖／Unsplash）

消水腫飲品 -具利尿成分

#玉米鬚水：玉米剝下來的玉米鬚不要丟掉，可以拿來煮成玉米鬚水。豐富的鉀離子幫助排掉身體過多的鈉，對於利尿、消水腫是很棒的。

#紅豆水：以無糖紅豆水為主，若是自己煮，記得不要將豆子煮破，避免過多澱粉釋出。

#黑豆水：黑豆中含有豐富的鉀，可以幫助排鈉。

#咖啡：其中的咖啡因能幫助加速人體水分代謝、促進腸道蠕動。

#綠茶：綠茶中也含有咖啡因，除了能利尿消水腫之外，其中的兒茶素也能刺激新陳代謝。

營養師也點名容易水腫的五大族群，分別為外食族、久坐久站的人、常常穿高跟鞋、缺乏運動、生理期前，別以為腫就不能喝太多水，高敏敏建議水腫反而更需要喝水，只要不是因疾病造成的水腫，多喝水反而可稀釋身體中鈉的濃度、促進鈉排出。

►5款便利商店減脂食物推薦　茶葉蛋、毛豆都入榜

►常喝水身體不一定健康！營養師：選錯水瓶、小心喝進滿滿細菌

 

關鍵字：

水腫, 營養師, 高鉀食物, 消水腫, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【要拍拍～】貓貓奶音求爸拍屁屁　見手一停秒用眼神情勒XD

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子

對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子

林志玲紐約同框安海瑟薇！雙女神合體畫面太美「差8歲」根本凍齡

林志玲紐約同框安海瑟薇！雙女神合體畫面太美「差8歲」根本凍齡

星巴克周末優惠來了　4／18起一連3天第二杯半價

星巴克周末優惠來了　4／18起一連3天第二杯半價

三井LaLaport到底強在哪？為何引發台灣整體百貨業關注？ 星巴克今起「大杯以上買一送一」別錯過！連續兩天喝起來 5款便利商店減脂食物推薦　茶葉蛋、毛豆都入榜 「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理 生活工場3因素「慘失忠誠客」　中友百貨開首槍4月底收攤 常喝水身體不一定健康！營養師：選錯水瓶、小心喝進滿滿細菌 「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面