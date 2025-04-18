小禎越活越美有秘訣：把自己放在幾歲，心態就會朝那個歲數前進

▲小禎擔任公益大使出席記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾怡嘉／台北報導

小禎今以公益大使身分（18日）出席保養品牌「我愛我的全能媽媽公益記者會暨新品上市發表會」，一身休閒裝扮與美容教主牛爾相見歡，除了站台表示支持公益計畫外，更大方分享近來保養有成的膚況，笑稱自己最近的肌膚緊到不行！

▲牛爾老師邀請小禎一起參與公益活動（圖／記者黃克翔攝）

「我愛我的全能媽媽」公益活動已邁入第8個年頭，京城之霜再度聯手現代婦女基金會，持續為受暴婦幼提供心理重建、法律援助、庇護安置等實質支持。小禎今年更是加入共襄盛舉，首次和牛爾老師合體，直誇老師相當有愛心，喊話大家可以藉由購買保養品，品牌即捐助部分收益給受暴婦女和兒童，很有意義。

身為一位努力發光的母親，小禎也談到如何兼顧多重角色？她謙虛表示：「就像牛爾老師說的，現代女性不應再被傳統標籤框住，什麼該忍、該讓、該犧牲，而是應該勇敢活出屬於自己的節奏。不要盲目追求完美，而是找到生活的平衡，適時地放過自己，才有力量繼續向前。」

▲（圖／翻攝自FB/胡小禎，以下同）

小禎也說道，女兒現在也大到可以和她共享保養品，還記得自己像她這個年紀時，仗著自己皮膚好，臉也不洗，連保養品也不擦，但是因為女兒是痘痘肌，我囑咐她因為臉上油脂分泌較多，保養品應該選擇輕盈無負擔的質地，另外最重要的護膚心法就是做好保濕，這也是一直囑咐她的觀念。

被問及凍齡秘訣，她則是表示心態很重要，把自己放在幾歲，心態就會朝那個歲數前進，另外運動因為會分泌腦內啡，能讓自己快樂且有自信，處在一種減壓狀態，最後就是要勤保養， 每次保養都會覺得自己又年輕一歲、年輕一個月，所以保養都給我帶來許多樂趣。