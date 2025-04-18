fb ig video ETtoday search mobile

小禎越活越美有秘訣：把自己放在幾歲，心態就會朝那個歲數前進

>

▲▼ 全能媽媽記者會-小禎。（圖／記者黃克翔攝）

▲小禎擔任公益大使出席記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾怡嘉／台北報導

小禎今以公益大使身分（18日）出席保養品牌「我愛我的全能媽媽公益記者會暨新品上市發表會」，一身休閒裝扮與美容教主牛爾相見歡，除了站台表示支持公益計畫外，更大方分享近來保養有成的膚況，笑稱自己最近的肌膚緊到不行！

▲▼ 全能媽媽記者會-小禎。（圖／記者黃克翔攝）

▲牛爾老師邀請小禎一起參與公益活動（圖／記者黃克翔攝）

「我愛我的全能媽媽」公益活動已邁入第8個年頭，京城之霜再度聯手現代婦女基金會，持續為受暴婦幼提供心理重建、法律援助、庇護安置等實質支持。小禎今年更是加入共襄盛舉，首次和牛爾老師合體，直誇老師相當有愛心，喊話大家可以藉由購買保養品，品牌即捐助部分收益給受暴婦女和兒童，很有意義。

身為一位努力發光的母親，小禎也談到如何兼顧多重角色？她謙虛表示：「就像牛爾老師說的，現代女性不應再被傳統標籤框住，什麼該忍、該讓、該犧牲，而是應該勇敢活出屬於自己的節奏。不要盲目追求完美，而是找到生活的平衡，適時地放過自己，才有力量繼續向前。」

▲▼小禎越活越美有秘訣　心態放在幾歲很重要 。（圖／翻攝自FB/胡小禎）

▲（圖／翻攝自FB/胡小禎，以下同）

小禎也說道，女兒現在也大到可以和她共享保養品，還記得自己像她這個年紀時，仗著自己皮膚好，臉也不洗，連保養品也不擦，但是因為女兒是痘痘肌，我囑咐她因為臉上油脂分泌較多，保養品應該選擇輕盈無負擔的質地，另外最重要的護膚心法就是做好保濕，這也是一直囑咐她的觀念。

▲▼小禎越活越美有秘訣　心態放在幾歲很重要 。（圖／翻攝自FB/胡小禎）

被問及凍齡秘訣，她則是表示心態很重要，把自己放在幾歲，心態就會朝那個歲數前進，另外運動因為會分泌腦內啡，能讓自己快樂且有自信，處在一種減壓狀態，最後就是要勤保養， 每次保養都會覺得自己又年輕一歲、年輕一個月，所以保養都給我帶來許多樂趣。

關鍵字：

小禎, 公益, 保養, 牛爾, 女性

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子

對物質要求超低星座女Top 3！第一名天生理智　個性獨立又會過日子

星巴克周末優惠來了　4／18起一連3天第二杯半價

星巴克周末優惠來了　4／18起一連3天第二杯半價

林志玲紐約同框安海瑟薇！雙女神合體畫面太美「差8歲」根本凍齡

林志玲紐約同框安海瑟薇！雙女神合體畫面太美「差8歲」根本凍齡

三井LaLaport到底強在哪？為何引發台灣整體百貨業關注？ 星巴克今起「大杯以上買一送一」別錯過！連續兩天喝起來 5款便利商店減脂食物推薦　茶葉蛋、毛豆都入榜 「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理 生活工場3因素「慘失忠誠客」　中友百貨開首槍4月底收攤 常喝水身體不一定健康！營養師：選錯水瓶、小心喝進滿滿細菌 「越老越富」星座Top 3 ！第一名存錢像是滾雪球　提前退休財富自由

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面