溫和只是基本！醫美術後保養崛起　加強修護、延長效果更關鍵

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

醫美與日常保養關係密不可分，過去，術後保養品主打的訴求，多以「溫和」為主，大多是不添加香料、色素，或是不放入酸類、維他命A等刺激配方，幫助肌膚安撫不穩定狀態；但在2025年，許多大品牌開始重視到，醫美已經成為許多人肌膚護理的日常，需要的後續養護已經不再只追求「不刺激」，而是要能更快速的修護，甚至延續醫美療效，讓肌膚更有感提升。

注意到整體消費群眾的變化，各大品牌也紛紛推出專屬因應的單品，像是LA MER、赫蓮娜、Dr. Barbara Sturm等高級頂奢保養，還有醫美專業貝膚黛瑪，都上市效果更有感的配方，滿足消費者需求。

＃LA MER 超濃萃特效修護精華

根據LA MER 2024年的調查資料顯示，有84%的女性嘗試過醫美項目，更有多達44%每半年就會做一次，儼然已經是保養未來的趨勢；但從2024年的熱搜關鍵字，也發現「敏感肌」的搜尋量達到131%，可見醫美術後以及敏感肌的調理，擁有相當高的市場需求。

結合這兩個未來趨勢，LA MER以其經典熱賣20年的超濃萃系列為靈感，全新推出「超濃萃特效修護精華」，非常獨特的罐裝設計，其實是濃度極高的精華配方，特別針對術後肌膚敏感傷害，可以更加強「修護」的能力，縮短術後恢復期，在術前使用，更能穩定膚況，讓醫美療程傷害降低。

＃赫蓮娜 黑繃帶修護乳霜

赫蓮娜的黑繃帶一直都是品牌的熱銷單品之一，添加高濃度的專利成分30%普拉斯鏈，因此對於抗老緊實更加有感，在日前更是與瑞士頂級醫學美容中心LACLINIC MONTREUX合作，透過實驗數據佐證其乳霜對於醫美電波療程後續維持，擁有很顯著的效果，不只是溫和修護，更能達到有感的緊實拉提。

＃DR.BARBARA STURM 極緻抗老雙精華

DR. BARBARA STURM這個品牌對許多人都較為陌生，但其創辦人是一名專精骨關節炎的德國醫師，曾幫助美國NBA傳奇球星Kobe Bryant治療膝蓋而享譽盛名，還以自身血液打造的MC1乳霜，受到好萊塢名人的喜愛；後續也在2014年發展出自己的品牌，在醫美盛行的年代，極緻抗老雙精華應運而生，超快速吸收的配方，運用黃金比例的精華與乳液，給予肌膚最強效的能量，可以讓肌膚質感更加細緻，同時改善鬆弛與下垂的問題，讓醫美效果維持時間更長久。

＃貝膚黛瑪 超級28膠原修復霜

貝膚黛瑪在創立之初，原本就是針對較為敏弱、受損的肌膚使用，長久以來多數產品都以無矽靈、無酒精、無人工色素、無香料、無Paraben類防腐劑，帶給愛美人士更放心的養護；但在最近一直以來較少專注的頂級抗老線，終於迎來第一款臉部商品的發售「超級28膠原修復霜」，除了延續安心的無添加之外，獨家DAF肌膚仿生修護專利，4大植萃成分角鯊烷、油菜籽油、荷荷芭油與乳油木果脂，可以帶給肌膚更短暫速效的護理，讓肌膚能更快速恢復健康。