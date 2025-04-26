聞著就高級的花香調香水推薦！CREED晨曦玫瑰、嬌蘭2025蜂印瓶香氛控必收

▲花香調香水推薦。（圖／廖怡婷攝）

圖文／CTWANT

香氣是一種無聲卻深刻的自我表達。尤其是「花香調」香水總帶著一種剛剛好的浪漫與質感，既不張揚，卻能悄悄留下記憶點。那些源自自然、融合品牌底蘊與創作哲學的香氣如一抹溫柔的光，也是點亮日常的儀式感。以下這幾款花香調香水都值得你細細品味，將香氣化作你的獨特標誌。

花香調香水推薦：CREED 晨曦玫瑰

「Eladaria 晨曦玫瑰」靈感來自阿拉伯語中象徵「豪華的天堂」的詞意，象徵著在虛實交錯間追尋未竟的夢想。瓶身以淡玫瑰粉色呈現，如晨光灑落在露水玫瑰上，折射出銀白夢幻光輝。香氣融合明亮柑橘、柔和麝香與千葉玫瑰的細膩層次，詩意描繪出晨曦中的靜謐與優雅，如輕柔晨光輕撫花瓣，帶來感性、深邃且輕盈的嗅覺饗宴。

▲CREED 晨曦玫瑰 75ml／11,800元、30ml／7,380元。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

香氣融合清晨的靜謐與玫瑰的細膩，如晨光輕撫花瓣，溫柔而深邃，勾勒出詩意流動的嗅覺畫面。在明亮柑橘與麝香的感性交織下，同時襯托其核心千葉玫瑰的細膩層次、優雅與輕盈。

前調：橘子、香檸檬、粉紅胡椒

中調：玫瑰三重奏、牡丹、鈴蘭、粉質香調

後調：麝香、梵尼蘭、降龍涎香醚、羊絨木

▲「Eladaria晨曦玫瑰」靈感來自阿拉伯語中象徵「豪華的天堂」的詞意。（圖／廖怡婷攝）

花香調香水推薦：嬌蘭 幸福永駐鈴蘭淡香水

嬌蘭幸福永駐鈴蘭淡香水體現了嬌蘭數百年的香氛歷史，2025年嬌蘭藝術家、工藝師及調香師的專業與「人工智慧」的世界相結合，創造出最具創新性的蜂印瓶版本，被當代珠寶環抱，極度精緻的傳奇蜂印瓶，向這朵春日花朵致敬。極度精緻的結構讓人聯想起維多利亞籠式裙，或是優雅纏繞瓶身的莖，觸碰到卻又未曾將其完全包圍，直到鈴蘭的鐘形花朵以珍珠的形式詩意地展開，像是清晨的露珠，也暗示著春天拂曉的清新。

▲嬌蘭2025蜂印瓶大膽做出創新嘗試。（圖／品牌提供）

嬌蘭巧妙地平衡刺鼻的葉綠素與花朵的清新香氣，將柔和香甜的氣息融入鈴蘭淡香水中。這些香氣讓人聯想到樹葉、樹液和灌木叢，瞬間帶來一陣清新感，由蒂埃里瓦塞精心挑選的小花茉莉和玫瑰原精，其萃取物細緻而純粹，宛如一張春天的畫布，承載著奢華的花卉原料，豐富了香氣層次。嬌蘭幸福永駐鈴蘭淡香水猶如光線穿透水晶，散發出柔和的、珍珠般的綠色與玫瑰香氣，讓人想起優雅和燦爛的鐘形幸運之花。

▲嬌蘭幸福永駐鈴蘭淡香水鎏金縷珠蜂印瓶125ml瓶裝，隨附30ml旅行噴霧瓶乙個29,500元、全球限量4,225瓶（圖／廖怡婷攝）

花香調香水推薦：BYREDO 返樸歸真典藏版淡香精

來自瑞典的極簡摩登品牌BYREDO，全新創作「返樸歸真典藏版淡香精」，以更飽滿馥郁的香氣將經典之作推向嶄新極致。清澈通透的醛香展開香氣的第一篇章，黑胡椒辛辣為柔和馥郁的玫瑰和茉莉花香增添一抹驚喜，輕柔貼膚的麝香包覆琥珀與羊絨木帶來溫暖沉靜的氣息，悠遠而靜謐，讓香氣悄然駐留於親密關係，以最透明純淨的氣味細膩刻畫出肌膚之親。喜歡簡單純粹的木質花香調不能錯過。

前調：醛、黑胡椒

中調：玫瑰 、茉莉

基調：麝香、琥珀、羊絨木

▲BYREDO返樸歸真典藏版淡香精 50ml／8,020元、100ml／11,075元。（圖／品牌提供）

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