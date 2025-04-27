《機智住院醫生生活》高允貞私服根本小香控　毛呢外套搭丹寧褲好減齡

▲高允貞私服根本是新一代人間香奈兒。（圖／高允貞IG）

圖文／CTWANT

大家期待的機智醫生系列回來了！由高允貞主演的《機智住院醫生生活》開追了嗎？講述律帝醫院婦產科醫生們，透過溫暖情節、描述住院醫生的真實生活，大家務必將衛生紙請準備好，一樣賺人熱淚。除了追劇外，高允貞的私服同樣很迷人，而且根本是新一代「人間香奈兒」，可鹽可甜的魅力穿搭，不學不行！

▲《機智住院醫生生活》開播。（圖／Netflix提供）

高允貞穿搭技巧：優雅香奈兒毛呢套裝

有著甜美外型的高允貞，不只被稱為整型範本、也是粉絲的穿搭範本，風格超多變的高允貞，私服更是小香控，這款香奈兒黑白格紋毛呢套裝，內搭荷葉領上衣，優雅中又帶出可愛的氣息，而裙襬開衩設計透出美腿線條，再加上黑色長靴，讓高允貞氣場全開、霸氣十足！

▲高允貞日前出席香奈兒2025春夏高級訂製服大秀。（圖／高允貞IG，下同）

高允貞穿搭技巧：香奈兒毛呢外套＋背心上衣

正逢換季時刻，忽冷忽熱的天氣好難穿搭啊！不妨可以學習高允貞運用短版背心上衣搭配香奈兒毛呢外套，合身剪裁穿上顯瘦又顯高，顏色的對比也讓視覺很吸睛。下半身搭配休閒的丹寧褲，輕鬆營造時髦的鬆弛感。只要天氣變熱，脫掉外套後一樣非常簡約有型。

高允貞穿搭技巧：香奈兒毛呢外套＋丹寧褲

香奈兒毛呢外套總是給人偏優雅正式感，但對於高允貞來說一樣不是問題。運用淺灰色調的圓領剪裁、穿上丹寧褲就能展現減齡感，搭配可愛丸子頭與精緻小巧的小香包來畫龍點睛，讓高允貞亮麗十足、青春飆滿分！

高允貞穿搭技巧：修身皮衣＋丹寧

私服穿搭除了毛呢外套，也很熱愛皮衣的她，這件小香風的修身圓領造型皮衣，比一般款式增添可愛感，搭配丹寧褲釋放帥氣又簡約風格，而俏麗的高馬尾則展現充滿青春的氣息。

高允貞穿搭技巧：寬版皮衣＋針織衫

另一套高允貞則是選擇寬版設計的皮衣，內搭親膚針織衫，透過剛硬與柔軟的相互平衡，讓整體風格既能有層次感、同時展現甜美氣質，加上外套又是另一種酷帥有型的潮流魅力。

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