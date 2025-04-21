林志玲、安海瑟薇搶看Ralph Lauren秋季秀！浪漫花卉裙、「跑車包」誕生

記者鮑璿安／綜合報導

Ralph Lauren 日前在紐約發表2025 秋季Collection 女裝系列，以「The Modern Romantics」為名，重塑現代浪漫主義，因此服飾中注入許多精緻的鏤空刺繡、花卉印花等精彩元素，一一點綴上實穿的單品，在秋冬之際開出翩翩詩意。而先前就引發討論的看秀嘉賓陣容，台灣名模林志玲與好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）雙女神同框，官方也曬出了林志玲專注看秀的花絮照，一舉一動都成為焦點！





▲林志玲（右）、安海瑟薇看秀留下同框美照 。（圖／品牌提供）





▲ 林志玲專注看秀。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren 日前在紐約發表2025 秋季Collection 女裝系列，以「The Modern Romantics」為名。（圖／品牌提供）

Ralph Lauren 背後代表的一向是永不過時的經典美學，在本季終於渲染上對浪漫的全新理解，以大地色、黑白為主軸穿插，體現在多重衝突的融合中——陽剛與柔美混合在一身。系列中大量運用高衝擊感的材質設計，像是其中一件寬領外套由皮革質地自然過渡為麂皮，質地與色調的漸層都是透過純手工工藝完成，使每一件都獨一無二，擁有自然的仿舊效果，各種短版工裝外套是柔中帶剛的展現。





▲許多荷葉邊剪裁與花卉元素構成浪漫主義。（圖／品牌提供）





▲ Ralph Lauren 全新包款。（圖／品牌提供）



再來則是Ralph Lauren品牌DNA之中不可或缺的結構鬆弛的西裝、柔美長裙，此次融合手工印花與噴刷技巧，像是細膩的刺繡採用了鏤空手法，讓走動時更顯靈動空氣感。代表浪漫語彙的花卉元素也反其道，並未選擇鮮亮的亮色進行搭配，而是改以秋冬極為飽和深沉的暗色調勾勒，詮釋出優雅女性的晚裝新選擇，深色水彩花卉緞面柔和貼合肌膚，即性感又很有仙氣。包款配件方面，新成員Ralph Satchel 手提包款則是在 2025 春季推出的The Ralph系列，本季新增一款更為輕鬆隨性的設計，其靈感來自 Ralph Lauren 本人所珍藏的高性能跑車，也非常具有爆款潛質。

同場加映





▲Ashley Park 攜手 Weekend Max Mara構思出一款適用於各種旅行目的地與場合的多變衣櫥 。（圖／品牌提供）

演出熱門影集《Emily in Paris（艾蜜莉在巴黎）》而廣為人知的韓裔美籍女演員Ashley Park，最近攜手Weekend Max Mara共同打造全新2025 春夏 Signature 系列，引領大家來一場愜意無比的夢幻地中海之旅，豐富印花和色彩交織，根本是打開了「艾蜜莉」本人的衣櫥。Ashley Park 攜手 Weekend Max Mara構思出一款適用於各種旅行目的地與場合的多變衣櫥，從繁華熱鬧的巴黎街頭到陽光燦爛的地中海海岸，並融入 La Dolce Vita（生活甜蜜）的悠然愜意，Ashley Park 表示：「這個系列整體散發出夏日的輕盈活力，以及那些在壯麗的地中海海岸度過難忘假期時的喜悅與自在。我們希望捕捉《艾蜜莉在巴黎》的迷人魅力，並將其轉化為一個真實且百搭的系列，結合優雅格調、舒適自在與時尚風範。每一件單品，都是旅途中的完美夥伴。」