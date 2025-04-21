日必買SUGAR BUTTER TREE變冰淇淋！滿滿白巧克力餅乾口感超豐富

記者鮑璿安／綜合報導

許多人去日本遊玩都會買伴手禮品牌SUGAR BUTTER TREE，招牌的白巧克力夾心麥片餅乾讓人一口接著一口完全停不下來，隨著炎炎夏日到來，品牌這次終於帶來了首款冰淇淋系列，是螞蟻人們必吃美食，已經迫不及待要試試看了！

SUGAR BUTTER TREE 代表性的奶油樹白巧克力夾心麥片餅乾，混合了黑麥榖物的麥香餅乾，外層塗有奶油和砂糖增添美味，夾著濃醇奶香白巧克力，口感療癒擄獲人心，這次終於帶來首款的杯裝冰淇淋，以品牌招牌的「砂糖奶油夾心餅乾」為靈感，將經典風味完美還原。

濃郁的白巧克力冰淇淋為基底，重現餅乾的濃醇奶香，搭配酥脆的穀物脆片，增添豐富口感。最令人驚喜的是，冰淇淋中還加入了鹹香的餅乾夾心，一口咬下，三種層次在口中交織，滿滿的餡料可以說是貨真價實，讓人一吃就上癮，目前商品已經在全日本的 7-11 開賣了，絕對是近期去日本不可錯過的限定美味！

同時，日本星巴克全新企劃「HOTEL STARBUCKS」，靈感來自人們在高檔酒店酒吧所享受到的奢華非凡體驗，而首款飲品「草莓星冰樂」（THE 苺 フラペチーノ®）打頭陣登場，以大量草莓的果肉、果凍進行調配，給人濃濃的水果香氣，就像咬進一顆真正的草莓一樣。不光如此，為了平衡酸甜口味，更加入打發的奶油，口感變得更加滑順。