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安格斯12星座一周運勢4／21-4／27　雙子想戀愛又怕麻煩、獅子超有魅力

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

彷彿啟動了1.25倍速的快轉模式，這周的牡羊一面渴望穩定的感情關係，一面又忍不住受到新鮮感吸引，在金星回歸順行的春日裡，單身牡羊特別容易被活潑外向的對象吸引，建議參加團體聚會或旅行活動，桃花會從互動中綻放。有伴者溝通欲望強，水星能量讓你想與對方談未來、談價值觀，但兩人想法不見得合拍，還需要耐心理出共識，也請「柔軟」一點說話。

金牛 4.21～5.20

這周開始太陽來到了金牛座本命宮，也讓你成為十分閃亮的存在！單身金牛憑藉著專注、認真的態度，能在職場、學習環境遇見聊得來的人，彷彿就是「苦盡甘來遇到你」！戀愛中的牛兒會更渴望深層的連結，細水長流的情感最能撫慰彼此。這周牛兒與閨蜜相處同樣自然而愜意，可能出現久未連絡的舊識找你敘舊。

雙子 5.21～6.20

雙子向來有著十分灑脫的感情觀，不過受到金、水星前後位移、星盤重組之下，對於某些情感也莫名的「兒女情長」了起來，單身者心情顯得有點矛盾，想戀愛但又怕麻煩，容易遇到曖昧不明、來得快去得快的對象，不宜太快陷入情緒。戀愛中者則會對對方的小缺點特別敏感，容易爆發小口角，不如試著幽默化解，會讓關係從摩擦中升溫。

巨蟹 6.21～7.21

巨蟹座這周能在朋友圈中成為溫柔的焦點，單身者有機會因幫忙、照顧他人而與人產生好感，尤其是與熟人、朋友的朋友之間的互動值得關注。有對象的則會在生活細節中展現貼心，一頓用心料理或一場遠離人群的小旅行，都能讓彼此更珍惜這段關係！假日建議在家裡打造小空間，不必出門，閱讀、泡澡都是讓你放鬆療癒又能提升魅力的方式。

獅子 7.22～8.22

太陽這周的移位對獅子座的運勢彷彿錦上添花，愛情運默默升溫，單身者的自信＋高質感，就是最迷人的設定，談話間的自信與風采超有魅力，適合參與人多熱鬧的活動，讓緣分注意到你。有對象的你這周情緒波動較大，溝通前先深呼吸，不要為了控制主導權而忽略了對方的情緒價值，好好聆聽對方的需要、主動釋出善意才是王道。

處女 8.23～9.22

處女座的情感溫度隨著金星的腳步慢慢上升，單身者不妨試著放下你的設限條件，反而能找到與你「氣味相投」的對象，建議周末參與讀書會、文創市集等活動，有機會自然邂逅。有伴者這周會對情人特別體貼，但也容易為小事鑽牛角尖，感情在這周會是運勢的主Key，不妨好好抓緊這波感性思潮，與情人一起計畫生活細節或旅行。

天秤 9.23～10.22

向來較隨興又隨緣的天秤座，這周對感情的眼光忽然從浪漫童趣變得成熟務實，水星在你伴侶宮對面運行，讓你不再只想玩玩，而開始認真思考「這段關係的未來」。單身者容易被成熟、有計畫的人吸引，但也可能對感情過於挑剔；有對象者別總是用嘻嘻哈哈迴避嚴肅深入話題，這周可能會因一句無心的話導致雙方冷戰。

天蠍 10.23～11.22

天蠍這周姻緣宮中大放異彩，太陽為你帶來了強烈的戀愛感知力，你會開始對「合不合」特別敏銳，單身者遇到的對象容易讓你一眼看穿來意，越誠懇的對象越讓你有好感。有伴者則有大破大立的衝動，感情不好可能會想談分手，好關係則想更進一步。鼓噪的情緒很可能成為感情翻轉的關鍵，這周末宜低調一點，讓情緒平穩下來。

射手 11.23～12.21

射手這周似乎在水星移至第四宮之下有了更具體實際的感情觀，與感情有關的思維邏輯也調高了一個檔次，從「有感覺就好」轉向「真的合得來嗎？」單身射手容易對聊得來、價值觀相近的對象感興趣，不再只用「荷爾蒙思考」。有對象的你會更在意伴侶是否願意溝通與調整，建議用理性談代替情緒化的翻舊帳。

摩羯 12.22～1.19

太陽移動到戀愛宮位，順勢點亮摩羯原本沉靜的感受系統。單身的你這周會有談戀愛的衝動，尤其是被藝術氣息或生活有品味的人吸引，若你本來有點排斥曖昧，這周倒可以放膽試試。有對象的你適合安排一場老派約會，像是音樂會、共做一頓飯，都能強化彼此的情感。建議質料柔軟、暖色調的衣著，將能提升摩羯個人魅力。

水瓶 1.20～2.18

儘管進入了鳥語花香的初夏季節，水瓶情緒卻愈來愈顯內斂，看起來理性冷靜，但反而能成為你的魅力來源。單身者對於感情不再急於進展，重視彼此的思想共鳴。若你願意分享內心想法，有機會吸引志同道合的對象。有對象者這周可能會被觸發內在的不安感，建議敞開心房，與對方好好坐來來聊聊內心話。

雙魚 2.19～3.20

雙魚座持續在金星順行的籠罩下，近期對感情充滿粉紅泡泡，對情人有未來憧憬，就算現實不令人開心也能有很開心的期待；單身者默默做好「閃電戀愛」的心理建設，就算一時身邊沒伴也沒有特別擔心，咖啡廳、書店、展覽等都會是你招桃花的能量場。此時不管有伴沒伴，閨蜜互動都是很重要的支撐，好好深聊能安定彼此情緒。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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