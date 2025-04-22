2025 Coachella名人造型一次看　Rosé、Lisa、Jennie團魂爆發

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2025 Coachella音樂節除了舞台上的精彩演出，台下眾星雲集的造型同樣吸睛，每位名人都使出渾身解數，打造出專屬於自己的音樂祭戰袍，造型亮點話題十足。

這場被譽為「此生必朝聖一次」的夢幻音樂盛會，再度吸引來自全球各地的樂迷齊聚印第奧（Indio），在陽光與沙塵漫天氛圍中，投入一場橫跨日夜的音樂祭典表演與時尚派對。台上節奏不停歇，人氣歌手輪番登場，點燃全場熱情；而台下的星光同樣耀眼，名人嘉賓紛紛現身會場，並都以最具個性的穿搭，打造出一場風格百出的時尚伸展台，本篇盤點首週最吸睛、最具話題性的名人穿搭亮點，看看誰是今年Coachella的時髦精！

2025 Coachella名人造型這裡看

Lisa

2025 Coachella首日Lisa帶來近一小時的精彩演出，舞臺上Lisa氣場全開，引爆現場氣氛！同團姐妹Rosé也現身台下，手捧鮮花為Lisa支持，兩人間的深厚情誼再度圈粉無數。演出結束後，Lisa換上一套短版皮革外套搭配黑色紋迷你短褲的酷帥造型，大方秀出修長美腿與絕佳比例，性感辣翻極了。

Rosé



Rosé則以一身亮片吊帶上衣搭配下身末日感刷色的廢土風褲裝登場，結合閃耀與粗獷元素，既隨性又極具造型感，恰如其分地展現她獨特的「沙漠玫瑰」迷人氣質。

Jennie



Jennie首日造型絕對不容錯過，時尚早已深植於她的DNA，率性中帶點小叛逆的連帽削肩背心，巧妙展現肩線與頸部線條，增添一抹不經意的性感，而短裙疊搭長褲的層次穿法，充滿街頭態度與時尚實驗感，完美演繹金社長獨有的酷女孩魅力。

Kendall Jenner

超模Kendall Jenner以自創品牌「818 Tequila」之名現身Coachella現場，她舉辦了一場夏日風情的818派對，吸引不少名人好友共襄盛舉。作為派對女主人，Kendall一身奶黃色裙裝登場，柔和色調映襯加州陽光，散發出恰到好處的溫柔氣息。這套裙身的修身馬甲剪裁，不僅勾勒出她優雅曲線，也讓匜如同從田園詩中走出的甜美少女，清新有型，漂亮又時髦！

Hailey Bieber



時髦辣媽Hailey Bieber也現身818 Tequila的派對現場，Hailey當天以全黑造型現身，選穿一襲掛脖高領連身裙，黑色的極簡選擇，讓本身就擁有好膚色與好氣質的她更顯出挑，舉手投足都吸睛。

Anya Taylor-Joy



精靈美人Anya Taylor-Joy參加音樂祭以一襲棕色透膚連身裙亮相，輕盈飄逸的材質隨風擺動，完全就是落入凡間的仙人樣貌，而她巧妙搭配一條復古感滿滿的寬腰帶，不僅勾勒出纖細的腰線，也為整體造型增添層次與個性，整體造型瀰漫著波西米亞風情，既浪漫又符合音樂祭典的隨性精神。

Cardi B



一向以大膽前衛的時尚風格聞名的Cardi B，連出席Coachella音樂祭也不例外。她選擇一套淺藍色連身褲裝，大膽剪裁完美勾勒出她引以為傲的玲瓏有致曲線，毫不掩飾她對身體與風格的自信態度。而腳上的毛茸茸襪套則是她整體造型最大的一個亮點，為性感輪廓注入一絲俏皮與趣味，吸睛指數瞬間飆升。

Charli XCX

Charli XCX在表演舞台上帶來火力全開的演出，動感十足的表演瞬間點燃現場氣氛，許多網友更激動直呼：「根本是大型夜店現場！」

舞台下的她同樣不馬虎，一身復古感十足的造型令人眼睛為之一亮，她身穿一件透絲材質的吊帶上衣，若隱若現間流露出性感氣息，下身搭配低腰西裝長裙，混合了Y2K與90年代的時髦個性，完美詮釋屬於她前衛與懷舊並存的時尚精神。

Julia Fox

Julia Fox每次出場總能掀起話題。來到Coachella第二天，她再次展現強烈個人風格，一身緊身馬甲式連身裝，結合吊帶元素與高衩剪裁，幾乎將「內衣外穿」的趨勢發揮到極致，性感火力全開。外搭短版皮革披肩外套，為造型帶來冷冽的氣場，高筒麂皮靴拉長腿部線條，帶出西部風格的粗獷氛圍，最後金屬感太陽眼鏡則點綴未來感細節，整體造型如同沙漠中的時尚戰士，毫無疑問是音樂祭的全場焦點。

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