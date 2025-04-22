《單身即地獄3》李鎮錫證實想來台開咖啡廳　最愛美食公開、一周5次健身

▲《單身即地獄3》李鎮錫。（圖／取自seok_lj IG，下同）

圖文／CTWANT

韓流巨星御用的頂級髮品LADOR全台首間Pop-Up Store快閃店倒數2周！繼南韓搖滾天團FTISLAND主唱李洪基後，再由《單身即地獄3》健美歐巴李鎮錫接棒，親臨現場分享他保養頭髮的秘訣。韓國聖水洞原裝旗艦店在台重現，展現視覺與嗅覺的春季洗護饗宴。

李鎮錫因太常來台灣吃東西、踩點打卡而在Threads引起瘋狂關注，許多粉絲都直呼歐巴本人超級親民、本人真的也很帥，更有許多人敲碗李鎮錫來台灣開咖啡店，這次趁著活動也幫大家詢問到李鎮錫本人是否有來台灣開設咖啡廳的意願？歐巴也證實團隊一直有來台灣考察，發現到台灣很多可愛的咖啡廳，目前也真的認真思考規劃來台灣開設的可能性，不知道台灣的粉絲是否會支持他的咖啡廳呢？

除了有來台開設咖啡廳的打算外，常常來台品嚐美食的李鎮錫也提到最喜歡吃的就是小籠包，尤其鼎泰豐每次來台灣都必吃，熱門程度應該不用多介紹。他在韓國則非常喜歡各種「中式料理」其中炸醬麵是他最愛的品項。

這麼愛吃美食但同時又要維持健美身材真的不容易，李鎮錫也跟我們分享他自己一周至少會健身五天，他真的非常喜歡健身運動，也會平均分配每一天去練習不同的身體部位，他很推薦大家健身因為這不僅是能維持好身材，同時對於身體健康、保持好心情也很有幫助喔。

另外在LADOR快閃店現場李鎮錫也提到因為自己是中長髮的關係，所以打理頭髮會花比較長的時間，頭髮也較容易乾燥受損，他很推薦LADOR的護髮產品比如護髮油或者香氛護髮膜，這樣會讓頭髮質感比較好，而且髮型捲度也可以維持比較久的時間。

▲LADOR護髮系列。（圖／品牌提供）



LADOR本次於誠品南西店完整還原了韓國聖水洞旗艦店的浪漫沉浸式氛圍，將微光奇蹟香氛的頂級香氣融合品牌浪漫花草調性與豐富的護髮系列產品，毫不藏私的帶給台灣消費者，讓重視養髮與日常保養的朋友們都能實際體驗和入手LADOR經典明星產品，推薦大家都來這邊逛逛吧！

▲LADOR快閃店完整還原韓國聖水洞旗艦店的浪漫沉浸式氛圍。（圖／品牌提供）



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