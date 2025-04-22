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亞洲要速效、歐美喜溫和！追求白皙美肌訴求大不同

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

亞洲女性對於肌膚白皙相當有追求，根據香緹卡研究發現，其實歐洲女性也有相同的困擾，她們希望膚色均勻、自然透亮，而且成分要溫和；相較於亞洲女性，更喜歡整體煥亮、自然光透，但是更希望速效有感，整體大方向類似，但在細節略有差異。

香緹卡,妮維雅,巴黎萊雅,保養,精華,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

針對如此的市場需求，一向以純素配方為宗旨的香緹卡在2025年終於推出品牌第一個亮白的系列「雪牡丹臻白透亮系列」，透過植物系的配方雪牡丹奢潤精萃，搭配鑽研長達10年的專利成分Thiamidol，在溫和之餘，又可以快速有感，從根源打擊黑色素斑點，同時全方位煥亮透白。

香緹卡,妮維雅,巴黎萊雅,保養,精華,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

雪牡丹臻白透亮系列上市，就推出精華、乳霜以及眼部精華三個品項，因應美白類型單品多為夏季使用，因此在配方上也特別清爽、好吸收，即使是較為滋潤的乳霜，也宛如輕盈的奶油一般，可以迅速帶給肌膚起洽到好處的保濕感，眼部精華更是搭配了冰感陶瓷按摩頭，可以幫助眼周按摩舒緩，同時降低暗沉。

香緹卡,妮維雅,巴黎萊雅,保養,精華,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

開架保養妮維雅也針對夏季嫩白需求，發表全新的淡斑Q彈精華、淡斑煥膚精華，比起一般單品更強調斑點的淡化，透過專利成分THIAMIDOL肽安密多630來抑制黑色素，減少斑點生成，「紅管」淡斑Q彈精華特別適合敏感性、老化肌膚使用，可以加強肌膚彈力、撫平細紋；「綠管」淡斑煥膚精華添加1.8%水楊酸可以加速肌膚代謝老廢角質、淡化痘印，適合痘痘肌來使用。

香緹卡,妮維雅,巴黎萊雅,保養,精華,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

看準女性對白皙的高需求，巴黎萊雅也增添全新的亮白線，首度推出淨亮白MELA淡斑精華，耗時18年的專利MELA淨亮白科技，不僅可以幫助均勻膚色，更能夠針對較為深層的斑點進行調理，而且成分更加溫和，不容易引起肌膚刺激，就可以達到全方位淨白。

關鍵字：

香緹卡, 妮維雅, 巴黎萊雅, 保養, 精華

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