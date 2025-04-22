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大便容易沾附馬桶？「6個徵兆」看懂你是否體內濕氣重

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▲▼「6個徵兆」看出你體內濕氣重。（圖／Unsplash）

▲有小腹、肚子感覺脹脹的都是濕氣重表現。圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明少吃，體重卻降不下來，睡前和早上的體重落差可將近1公斤？或許你是體內濕氣重，近來不少人強調排濕，為什麼要排濕呢？就中醫理念來說，當體內水分代謝失調，導致過多水和痰濕滯留，就屬於濕氣重，如何判定你是否濕氣過重，以下6個徵兆請看仔細。

#身體沉重、四肢無力

明明已經休息夠了，但仍是感覺疲勞，在家能躺著就不會坐著，感到身體發沉、四肢無力，懶懶的就是不想動。

#頭暈、昏沉

早上醒來會覺得頭昏沉沉的，就像戴著一個沉重的帽子，甚至感到有點頭暈的感覺，也是因為頭暈昏沉，導致工作或是學習進度整個大延宕。

#臉色暗沉、容易出油

即便勤勞保養，臉色看起來是暗沉無光，甚至皮膚也變得很容易出油，早上起床時，臉色偏黃且容易水腫，就連下肢水腫明顯。

#舌苔厚膩

檢視一下自己的舌頭，若舌頭表面有一層厚厚的白色或黃色舌苔，這是體內濕氣過多的典型表現之一。

#口乾但不渴

感覺口乾，但不會特別想喝水，喝水後也沒有解渴的感覺。

#肚子脹氣、大便黏膩

不用吃多，肚子就會感覺到脹脹的，大便偏黏膩，容易沾附在馬桶上，但即便排便也覺得排不太乾淨。

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