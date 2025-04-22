白吐司也進榜！營養師點名9大高鈉食物　讓人完全想不到

記者曾怡嘉／台北報導

不愛重口味，但也會鈉含量攝取過多，營養師高敏敏分享，有些吃起來不鹹的東西，其實隱藏許多健康隱患，讓人不知不覺吃進太多鈉，在此分享9個隱藏高鈉的食材，攝取千萬別過量。

▲白吐司的鈉含量高。（圖／Unsplash，以下同）

麵線看似清淡，鈉含量竟然是排行第一，營養師高敏敏表示，麵線在製造的過程中會泡鹽水，所以麵條會吸附滿滿的鈉，建議在吃之前可以先用滾水燙一下，讓鈉離子稀釋；吐司其實鈉含量也不少，若是加了配料或是果醬，鈉含量就更高，涼麵雖然無油，但是其實油麵經過鹼水處理，比一般麵條比起含有更多的鈉，若加上醬料，鈉含量更可觀，運動飲料也建議在運動時攝取即可，如果在沒運動時喝運動飲料，可能會導致鈉攝取量過多。

雖然鈉是人體必需的元素，能維持體內電解質平衡、神經傳導、使肌肉正常收縮與放鬆，但攝取過多對健康有害，尤其易水腫、腎臟病、心血管疾病、高血壓患者更要特別注意。營養師也提醒若有以下症狀，可能就是鈉離子攝取過多。

#增加食慾：重鹹食物會促進食慾，變得吃更多



#口渴反應：太鹹會造成口渴反應，導致喝進更多含糖飲料



#水腫：身體保留過多水分，導致眼睛浮腫、手腳腫脹



#尿量增加、頻尿：身體為了排鈉，使腎臟快速排出水分

▲檸檬汁是很好的天然調味。

但是要減少鈉攝取，也並不代表要放棄美味，像是可以用香草、辣椒等醃製，減少鹽巴攝取，沙拉或是涼拌菜也可用檸檬汁調味，養成習慣之後，自然能減少對鈉的依賴。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）