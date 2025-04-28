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時尚潮人也在追Outdoor風！機能時髦兼具的穿搭技巧＋必備3單品

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時尚潮人也在追Outdoor風！機能時髦兼具的穿搭技巧、以及必備3單品

▲山系風格穿搭超夯。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

隨著Outdoor風潮崛起，愈來愈多人喜歡的山系風格穿搭，其實就是結合了戶外探險和都市風格的時尚風格，特別是輕便、防風、透氣、防水等機能服飾，就是打造山系穿搭的關鍵，再加上搭配技巧，穿出兼具潮流、機能與舒適感！

山系穿搭技巧：多層次穿搭

山系穿搭最具代表性的就是多層次搭配方式，透過層層堆疊的穿搭技巧，集合不同材質服飾，不僅方便應對不同天氣，也讓造型更加立體豐富。

時尚潮人也在追Outdoor風！機能時髦兼具的穿搭技巧、以及必備3單品

▲山系穿搭最具代表性的就是多層次搭配。（圖／國家地理服飾提供）

山系穿搭技巧：自然色系

不想要穿得太單調無聊，今年春夏就透過明亮自然色系來打造山系風格。運用裸粉、橘粉、天空藍等明亮色調並融合砂礫灰、軍綠色等地質色系，營造出既清新又富山野氛圍的戶外風尚，創造整體視覺亮點。

時尚潮人也在追Outdoor風！機能時髦兼具的穿搭技巧、以及必備3單品

▲春夏山系風格。（圖／ECCO提供）

山系穿搭技巧：寬鬆剪裁

為了符合長時間活動的需求，山系穿搭還有一個大重點「舒適寬鬆剪裁」，必須要兼顧實穿性與靈活性，展現Outdoor穿搭的精髓，而且也與潮流最愛的Oversize穿搭不謀而合，輕鬆營造隨性風格。

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▲山系穿搭追求舒適寬鬆剪裁。（圖／ECCO提供）

山系穿搭必備單品：機能外套

國家地理服飾National Geographic推出主打涼感針織材質與再生布料的ADELIE系列，整體設計延續一貫簡約剪裁與實穿機能，粉嫩色系更加吸睛，為日常出行到戶外活動提供更高的穿搭靈活度。

時尚潮人也在追Outdoor風！機能時髦兼具的穿搭技巧、以及必備3單品

▲國家地理服飾女裝ADELIE輕量平織連帽外套／5,980元。（圖／國家地理服飾提供）

山系穿搭必備單品：工裝褲

ECCO x White Mountaineering限量聯名，打造兼具潮流風格、實穿設計與舒適機能的時尚單品，這款可拆式工裝褲，打造完整多元的戶外穿搭選擇，兼顧實穿性與靈活性。

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▲ECCO X White Mountaineering 四面彈防潑水可拆式工裝褲／8,800元。（圖／ECCO提供）

山系穿搭必備單品：自然色系的T-Shirt、連帽上衣

T-Shirt部分，選擇有機能提供拉鍊口袋短袖款式，或是選擇連帽上衣，有機能又有造型，色系上融合都會極簡、山系中性與清新粉嫩等多元風格，展現高度包容性與搭配自由度。

時尚潮人也在追Outdoor風！機能時髦兼具的穿搭技巧、以及必備3單品

▲ECCO X White Mountaineering 女士拉鍊口袋短袖T恤／4,200元。（圖／ECCO提供）

時尚潮人也在追Outdoor風！機能時髦兼具的穿搭技巧、以及必備3單品

▲國家地理服飾ADELIE 輕量平織 ANORAK 半開拉鍊短袖連帽上衣／5,280元。（圖／國家地理服飾提供）

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關鍵字：

周刊王, Outdoor, 穿搭, 山系穿搭

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