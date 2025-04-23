Jisoo手上的粉紅印花球買得到了！掛包包、褲子後面簡直帥翻

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

頂級精品之所以為人嚮往，就是因為專注在每個細節，從包裝、服務、設計到內裡，都無一不讓人感受到美好的體驗感受，近期更有不少厲害的精品保養好物，在質感上讓人驚艷，絕對是寵愛自己的首選。

＃DOLCE & GABBANA 玻尿酸賦活保濕露，售價2300元

將義式浪漫帶入保養品之中，DOLCE & GABBANA全新上市的親膚系保養系列，以夢幻的奶油粉色作為設計，打造一整套化妝水、精華、乳霜、護唇霜，其中，化妝水定位的保濕露，圓長方形瓶身宛如香水般精緻，通透玻璃承裝的高保濕水，蘊含義大利茉莉花、玻尿酸與PHA溫和煥膚果酸，可以加強肌膚保水度與透亮感。

＃DIOR 緹花全能修護霜－粉紅約依限量版，售價2000元



去年上市立刻引發爆買的緹花全能修護霜，以超可愛圓形包裝以及好攜帶的萬用設計，迅速拿下2024年榮登台灣美妝市場身體保養類別銷售NO.1，2025年再度將時尚伸展台高訂服飾設計的約依印花，打造出全新的限量版盒身，時髦度再度達到頂峰，甚至還推出超時髦的吊飾版（售價2500元），完全不佔空間還能超時尚。

＃LA PRAIRIE 魚子美顏超能乳液，售價14000元

專注高能量魚子賦予肌膚美顏效果的LA PRAIRIE，經典魚子美顏系列再度添加超能乳液的生力軍，蘊藏了獨家傳奇成分「活源返齡精萃」搭配魚子水精露、魚子微米激萃配方，宛如羽毛般的輕盈質地，更適合台灣夏季或是白天妝前使用，能夠迅速為計膚補充逆齡能量，同時賦活滋養，重現緊緻平滑。

＃SUQQU 水妍亮采柔緻活膚精華，售價4550元

繼2021年首次推出年輕視角的AQUFONS系列後，2025年再次上市水妍亮采柔緻活膚精華，針對20代到40代常見因肌膚乾燥導致的暗沉問題進行調理，內含甘草酸鉀、菸鹼胺還有黃蘖樹皮複合物，特別針對有毛孔粗大、肌膚凹凸不平困擾的肌膚，進行深層補水呵護，清爽質地細緻好吸收。