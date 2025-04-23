fb ig video ETtoday search mobile

Jisoo手上的粉紅印花球買得到了！掛包包、褲子後面簡直帥翻

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

頂級精品之所以為人嚮往，就是因為專注在每個細節，從包裝、服務、設計到內裡，都無一不讓人感受到美好的體驗感受，近期更有不少厲害的精品保養好物，在質感上讓人驚艷，絕對是寵愛自己的首選。

＃DOLCE & GABBANA 玻尿酸賦活保濕露，售價2300元

DOLCE & GABBANA,DIOR,LA PRAIRIE,SUQQU,保養,時尚,。（圖／品牌提供）

將義式浪漫帶入保養品之中，DOLCE & GABBANA全新上市的親膚系保養系列，以夢幻的奶油粉色作為設計，打造一整套化妝水、精華、乳霜、護唇霜，其中，化妝水定位的保濕露，圓長方形瓶身宛如香水般精緻，通透玻璃承裝的高保濕水，蘊含義大利茉莉花、玻尿酸與PHA溫和煥膚果酸，可以加強肌膚保水度與透亮感。

＃DIOR 緹花全能修護霜－粉紅約依限量版，售價2000元

DOLCE & GABBANA,DIOR,LA PRAIRIE,SUQQU,保養,時尚,。（圖／品牌提供）

去年上市立刻引發爆買的緹花全能修護霜，以超可愛圓形包裝以及好攜帶的萬用設計，迅速拿下2024年榮登台灣美妝市場身體保養類別銷售NO.1，2025年再度將時尚伸展台高訂服飾設計的約依印花，打造出全新的限量版盒身，時髦度再度達到頂峰，甚至還推出超時髦的吊飾版（售價2500元），完全不佔空間還能超時尚。

＃LA PRAIRIE 魚子美顏超能乳液，售價14000元

DOLCE & GABBANA,DIOR,LA PRAIRIE,SUQQU,保養,時尚,。（圖／品牌提供）

專注高能量魚子賦予肌膚美顏效果的LA PRAIRIE，經典魚子美顏系列再度添加超能乳液的生力軍，蘊藏了獨家傳奇成分「活源返齡精萃」搭配魚子水精露、魚子微米激萃配方，宛如羽毛般的輕盈質地，更適合台灣夏季或是白天妝前使用，能夠迅速為計膚補充逆齡能量，同時賦活滋養，重現緊緻平滑。

＃SUQQU 水妍亮采柔緻活膚精華，售價4550元

DOLCE & GABBANA,DIOR,LA PRAIRIE,SUQQU,保養,時尚,。（圖／品牌提供）

繼2021年首次推出年輕視角的AQUFONS系列後，2025年再次上市水妍亮采柔緻活膚精華，針對20代到40代常見因肌膚乾燥導致的暗沉問題進行調理，內含甘草酸鉀、菸鹼胺還有黃蘖樹皮複合物，特別針對有毛孔粗大、肌膚凹凸不平困擾的肌膚，進行深層補水呵護，清爽質地細緻好吸收。

關鍵字：

DOLCE & GABBANA, DIOR, LA PRAIRIE, SUQQU, 保養, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#飯糰店 #女房東 出面！「我是中日超友好的國民」

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

699元入手新款！Nike限時「下殺7折」現省破千元優惠開跑了

699元入手新款！Nike限時「下殺7折」現省破千元優惠開跑了

「愛面子又裝闊」星座Top 3 ！第一名打腫臉充胖子營造好命人設

「愛面子又裝闊」星座Top 3 ！第一名打腫臉充胖子營造好命人設

是「情勒大王」的三大星座！TOP 1經常性委屈　擅長以愛束縛對方

是「情勒大王」的三大星座！TOP 1經常性委屈　擅長以愛束縛對方

陳喬恩愛馬仕柏金包伴遊福岡　提把綁蝴蝶結「一言難盡」　 小Ｓ二女兒Lily名牌風衣加身　17歲擁卡地亞經典珠寶 張韶涵再現《公主小妹》裝扮夢回18年前　美貌完全凍齡方法公開 減重更該吃！「5種澱粉」有助減少飢餓感　地瓜、燕麥都在內 安格斯12星座一周運勢4／21-4／27　雙子想戀愛又怕麻煩、獅子超有魅力 日本New Balance新款拖鞋神似「台灣藍白拖」！超熟悉配色掀網朝聖 6款小資平價美包推薦！小CK抓皺肩背包、PEDRO環保材質通通千元起收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面