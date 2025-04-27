IKEA減壓椅亮橘登場「上架被秒殺」　業者：會陸續到貨

記者蔡惠如／綜合報導



IKEA為迎接品牌邁入80周年推出的Nytillverkad復刻系列，話題度最高的DYVLINGE旋轉扶手椅近期全新亮橘色版本，這款椅子自去年以黑色與綠色版本登場後即引起搶購潮，因其包覆性造型及舒適坐感廣受好評，更被網友暱稱為「會長貓的椅子」，亮橘新色一上架果然成為爆款，馬上缺貨，對此IKEA表示「會陸續到貨」。

▲IKEA DYVLINGE旋轉椅推新色。（圖／品牌提供）

DYVLINGE旋轉扶手椅源自1967年由設計師Gillis Lundgren打造的MILA休閒椅，設計靈感來自低底盤汽車的乘坐感受，特別強調「低矮」、「柔軟」、「傾斜」三大元素，讓使用者能以輕鬆姿勢徹底放鬆。椅子造型圓潤、座墊飽滿，不僅符合人體工學，也在視覺上營造溫馨氛圍。

此次新色選用溫暖亮橘，搭配旋轉功能及五爪椅腳設計，兼顧美感與穩定性，無論放在客廳、閱讀角或是個人工作空間中都成亮點，售價與之前相同為4,999元。

除了DYVLINGE椅外，Nytillverkad系列還包括多款經典家具與家飾品重現。像是GUTTANE邊桌，延續60年代風格，結合橡木質感與防滑桌緣，兼具設計感與實用性；SOTENÄS扶手椅以紅色布面和低座寬身造型吸睛，營造出如沙發般的包覆感；另有白色鋼架的SKÅLBODA扶手椅，線條簡潔俐落，適合現代簡約風格空間。

近期日本家具品牌觀察の樹於大稻埕新芳春茶行舉辦《觀察の樹家具展——傢俱，家庭的一份子》展覽，並首度發表觀察の樹成立以來的第一張設計桌款「Kino Oval 輕親桌」。

Kino Oval概念從「人與人之間的距離」出發，重新定義空間關係的設計之作。融合楕圓與三角曲線的桌面造型，讓使用者之間既不過於靠近，又能自在對話、自然交流，而靈感來自台灣生活中的半圓桌，設計師黑坂昌彥表示：「一直想設計一張能自然融入台灣生活的小桌，讓人與人之間能舒服地相遇相視。」

Kino Oval的桌腳採組裝式設計，搬運輕巧、收納便利；圓弧桌面則如剛出爐的麵包，蓬鬆可親，傳遞著家的氣味與情感，讓這張「輕親桌」成為空間中最自然的情感交會點。