少女心噴發！Dior「粉漾芭蕾系列」、uka「春櫻初綻香氛」給你滿滿粉紅色

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝粉紅風潮來襲！只要是粉紅色，就讓女生難以抗拒，Dior的TUTU粉漾芭蕾系列必收，就連全能修護霜也推出粉紅約伊限量版，搭配同款吊飾，讓人愛不釋手。東京沙龍品牌uka的春櫻初綻香氛系列，外盒設計選用象徵染井吉野櫻的柔和粉色，搭配日本紙與金箔燙印，處處是細節。

▲Dior TUTU粉漾芭蕾系列整個粉嫩到底。

以芭蕾舞的浪漫與柔美為靈感，DIOR推出全新「TUTU粉漾芭蕾系列」。以透明感的粉嫩色調為核心，呈現一系列夢幻單品，從唇妝、打亮、腮紅、眼影至指彩，為妝容注入芭蕾舞者般的輕盈與優雅，打造極致迷人的閃耀光芒，令人無法抗拒。

▲Jisoo演繹迪奧緹花全能修護霜-粉紅約伊限量版。

此外，品牌熱賣的迪奧緹花全能修護霜，蘊含積雪草修護能量，是一款可護手、護唇，臉部及身體肌膚皆適用的保濕萬用霜。此次推出《粉紅約伊限量版》& 與之搭配的「粉紅約伊吊飾」，可愛到讓人收藏。

▲柔和清新的香調展現春日氣息。

東京沙龍品牌uka推出全新「春櫻初綻香氛系列」，品項包括春櫻初綻香氛蠟燭、春櫻初綻迷你線香，以及全新升級春櫻初綻香氛保養精油。香調以猶如櫻花年糕般甜美的東加豆，揉合大馬士革玫瑰、茉莉、鳶尾花，並升級添加依蘭精油，演繹櫻花綻放時優雅絢麗的春日氣息。

▲細緻工藝感的線香瓶身，讓人感受滿滿誠意。

這次再度攜手日本傳統西陣織工藝家「細尾家 （HOSOO）」，以氣味勾勒春日輪廓，細膩工藝詮釋儀式感。外盒設計選用象徵染井吉野櫻的柔和粉色，搭配日本紙與金箔燙印細節，瓶蓋內側為全新紡織設計，以兩種不同層次的粉色與金色紗線交織而成，呈現精緻光澤紋理。