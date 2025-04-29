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不談戀愛更幸福？韓劇中看見難得的單身幸福

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文／人物誌

一直以來，主打浪漫劇情的韓劇，多是講述男、女主角一波三折的感情發展，並搭上歌頌愛情萬歲的理想結局；不過，現今韓劇出現越來越多以「單身」為主角的劇集，強調獨立生活的自在、不表現對愛情的憧憬。透過單身主角的生活描繪，包含個人成長、人際關係、職場奮鬥與自我探索，明確表達「單身也可以過得很好，甚至更好」的價值觀。

▲《我的出走日記》（圖／JTBC）

單身並非「尚未完成」的狀態，也不是通往幸福的過渡期

在《我的出走日記》中，講述居住在鄉下的姊弟妹三人組，因為自己的問題而過著黯淡無光的人生，劇集一直在追求的「解放」，對劇中角色又是何意義？該劇以詳盡的篇幅來呈現姊弟妹三人的現實，其中也包含對理想愛情的憧憬，透過不灑狗血的沮喪，描繪不上不下的人生、活著便必須面對的無奈，才是銀幕前的觀眾所經歷的現實。

比起歌頌愛情美好，《我的出走日記》著重在社會大眾正在經歷的「無聊日常」，劇內的角色因為自己的情感狀態，陷入無盡的徬徨，卻沒有想過能從現代生活所賦予的牢籠逃脫，就算自己不被愛又如何？逃避一切有何不可？「單身」不該被視為「尚未完成」的狀態，也不該是通往幸福的過渡期，單身向人們展示的，是關係之外才能遇見的不同可能，且能將重心移回自身。

韓劇在某種程度上，將反映「不婚不戀」的普遍化，不論是因經濟壓力或社會期待而選擇單身，重新思考為何自己的幸福，必須得透過伴侶來實現？

▲《非常律師禹英禑》播出後獲得廣大的迴響。（圖／Netflix）

脫離有害關係後，反而能看見忽視的人生風景

高人氣韓劇《非常律師禹英禑》中，患有自閉症的禹英禑（朴恩斌飾）縱使有感情線，但劇情主軸是著重在她踏入職場，面臨的各種困難挑戰。禹英禑積極投入律師工作展現專業價值，在與朋友、客戶的互動中獲得成就感，「戀愛」是順其自然地發生，並不強求；即便不再單身，也不輕易讓自己被迫融入對方的世界，並反思自己是否真有能力去愛人。

在熱門韓劇中，要看到絕對的單身、毫無感情線是不太容易的，但能在男、女主角成為戀人的過程中，看見彼此因為單身而看見的風景。《氣象廳的人們》、《歡迎回到三達里》等韓劇，女主角均因脫離一段有害的關係，進而改變了自己的生活習慣，甚至更專注於事業，看見以往漠視的生活美好，換句話說，「單身」正是人生不可或缺的冷卻期。

劇情刻畫的愛情故事大多是浪漫、不真實的，只是在虛構情節內所經歷的心境轉折，某方面來說因為真實才使人有所共鳴，畢竟愛情故事固然浪漫，但單身心境的成長才貼近於現實。

延伸閱讀

從「失戀電影」談失戀創傷症候群：失戀不是雙方期待的結局，而是彼此需要的結果

單身萬歲！《單身啪啪啪》：在單身獨處的珍貴時刻，找回感情之路上迷失的自我價值

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 韓劇, 單身, 幸福

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