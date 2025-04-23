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最強聯名來了！皮卡丘、星之卡比躍上防曬超可愛

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

聯名商品總是有吸睛的包裝，尤其是近年各種IP公仔大爆紅，當然要換上可愛的圖案，宣示個性！以下就盤點多款聯名單品，限量販售立刻拿下。

＃安耐曬 X 寶可夢

安耐曬,BEAUTYPLAYER,ALLIE,防曬,聯名,保養,。（圖／品牌提供）

寶可夢可以說是超長壽的經典IP，今年夏天安耐曬又與之合作，將最受大眾喜愛的冠軍防曬「金鑽高效防曬露NA」，換上新葉喵、皮卡丘、波家曼三種不同的包裝，當然大人小孩都認識的皮卡丘絕對是必收藏，正面是皮卡丘大臉、背後更是可愛電力尾巴，小細節簡直超療癒。

＃BEAUTYPLAYER X one one zero seven

安耐曬,BEAUTYPLAYER,ALLIE,防曬,聯名,保養,。（圖／品牌提供）

MIT純淨保養品牌BEAUTYPLAYER攜手韓國人氣設計品牌one one zero seven，將旗下熱賣經典換上超文青的狗狗包裝，最熱賣的胺基酸高效修護洗面露以黃色瓶身帶來活潑感受，獨家光波共振高溶氧技術，帶走肌膚髒污超潔淨，同時30%胺基酸界面活性劑，溫和敏感肌適用。

＃ALLIE X 星之卡比

安耐曬,BEAUTYPLAYER,ALLIE,防曬,聯名,保養,。（圖／品牌提供）

同樣身為始祖級IP的星之卡比，粉紅色圓形設計簡直萌到心坎裡，攜手ALLIE防曬不僅彩色包裝超可愛，內在黑白設計更是酷到不行，一次三種不同設計與功能的防曬，包含持采UV高效防曬水凝乳EXP、持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍）、持采長豔UV高效防曬飾底乳，臉部、身體防護全方位抗曬。

關鍵字：

安耐曬, BEAUTYPLAYER, ALLIE, 防曬, 聯名, 保養

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