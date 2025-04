最強聯名來了！皮卡丘、星之卡比躍上防曬超可愛

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

聯名商品總是有吸睛的包裝,尤其是近年各種IP公仔大爆紅,當然要換上可愛的圖案,宣示個性!以下就盤點多款聯名單品,限量販售立刻拿下。

#安耐曬 X 寶可夢

寶可夢可以說是超長壽的經典IP,今年夏天安耐曬又與之合作,將最受大眾喜愛的冠軍防曬「金鑽高效防曬露NA」,換上新葉喵、皮卡丘、波家曼三種不同的包裝,當然大人小孩都認識的皮卡丘絕對是必收藏,正面是皮卡丘大臉、背後更是可愛電力尾巴,小細節簡直超療癒。

#BEAUTYPLAYER X one one zero seven

MIT純淨保養品牌BEAUTYPLAYER攜手韓國人氣設計品牌one one zero seven,將旗下熱賣經典換上超文青的狗狗包裝,最熱賣的胺基酸高效修護洗面露以黃色瓶身帶來活潑感受,獨家光波共振高溶氧技術,帶走肌膚髒污超潔淨,同時30%胺基酸界面活性劑,溫和敏感肌適用。

#ALLIE X 星之卡比

同樣身為始祖級IP的星之卡比,粉紅色圓形設計簡直萌到心坎裡,攜手ALLIE防曬不僅彩色包裝超可愛,內在黑白設計更是酷到不行,一次三種不同設計與功能的防曬,包含持采UV高效防曬水凝乳EXP、持采濾鏡調色UV防曬乳(木質調勻妍)、持采長豔UV高效防曬飾底乳,臉部、身體防護全方位抗曬。