芭蕾運動鞋不退燒　今年夏天必選「雙鞋帶」

▲今年夏天必選「雙鞋帶」，戰鬥力雙倍上陣！



圖文／鏡週刊

全球關稅戰火方興未艾，時尚戰場同樣硝煙四起，從頭到腳，誰也輸不起！2025春夏伸展台上，一雙鞋、兩副鞋帶，從經典輪廓玩出全新趣味。這一季，鞋帶不再只是無名小卒，而是克敵致勝的關鍵武器，輸贏就從一雙鞋開始。

優雅 攻防戰

運動鞋和芭蕾舞鞋的混血熱潮，直至今年春夏仍不退燒，Louis Vuitton跟上這波流行，推出全新Sneakerina系列鞋款，玩的不是造型上的衝突對比，而是把機能與優雅完美揉合：時髦的流線型鞋身X最in的雙鞋帶裝飾，搭配超輕內裡、彈性鞋底，讓走跳都市變得更加從容。絲絨、金屬皮革、高科技緞面、亮片刺繡──不同材質與色彩自在切換，分進合擊打出一場時尚游擊戰。就算直接踩進派對現場，也毫不違和，反而膽色十足。

▲LV Sneakerina提供多元材質，NT$34,500起。（路易威登提供）

▲Sneakerina將LV經典元素藏在鞋側與鞋底，細節滿分。（路易威登提供）

▲王淨穿上Sneakerina踩街，青春氣息洋溢。（翻攝自王淨IG）

美學 冷兵器

來自瑞典的時尚品牌Acne Studios，雖非出身歐洲傳統的時尚重鎮，卻憑藉兼具理性與感性的設計語彙，在國際舞台闖出獨具一格的風格之路。繼牛仔褲與圍巾掀起話題後，去年秋冬推出的芭蕾運動鞋再次備受矚目，微甜不膩的調性成為穿搭新寵。前後呼應的雙鞋帶設計，讓蝴蝶結恰到好處地點綴其中；金屬感皮革則拿捏出時髦與冷感之間的精妙平衡，不張揚卻絕不無聊。

▲Acne Studios的芭蕾運動鞋，自帶個性，科技感十足。（翻攝自Acne Studios IG）

▲仿龜裂效果的特殊處理皮革，在一片仿舊風中，玩出新鮮感。（翻攝自Acne Studios官網）

甜酷 搶灘頭

時尚圈小妹Miu Miu近來強勢崛起，在IVE成員張員瑛的助攻下，成功穩坐「爆款製造機」的頂流席次。酷甜少女的逆襲，今年帶來另一波話題高潮，即將踏足全球各地的Gymnasium期間限定店，不僅販售專屬系列單品，更設置Custom Studio訂製創作室，Plume、Tyre等人氣鞋款，可隨心搭配吊飾與飾帶，打造獨樹一幟的個人風格。這項服務何時登台仍是未知數，不如先來雙撞色鞋帶的基本款，搶灘Miu Miu的時尚主場！

▲張員瑛腳踩Miu Miu爆款潮鞋Plume，客製化的鞋帶混搭，更具話題。（翻攝自張員瑛IG）

▲Miu Miu Custom Studio除了有多色鞋帶可選，還能自由搭配標籤、吊飾。（翻攝自Miu Miu官網）

▲方便穿脫的裸跟運動皮鞋，也跟上這波雙鞋帶風潮，NT$33,000。（翻攝自Miu Miu官網）

詩意 踩上街

出自美學大師Maria Grazia Chiuri 之手，Dior D-Sketch註定不是一雙平凡的運動鞋。在復古鞋型之下，藏著詩人的靈魂；鞋身刻意保留設計草圖的筆觸，讓這雙「未完待續」的鞋履，每一步都像走進設計師腦海裡的創作現場。細節上，異材質拼接皮革，搭配行雲流水的縫線設計，低調揉進出格的秩序感；而刻意選搭的雙層鞋帶，透過粗細對比，增添衝突亮點。

▲坐擁千萬IG粉絲的泰德混血女星Kimberly Anne Woltemas，街頭演繹最新款D-Sketch。（翻攝自kimmy_kimberley IG）

▲D-Sketch於2025春夏初登場，即攫取時尚圈目光，NT$35,000。（Dior提供）

▲手寫字體的Christian Dior Logo，多了幾分人味。（Dior提供）

更多鏡週刊報導

【靚鑑賞】玩出新花樣

【靚鑑賞】2025春夏滿手時尚

【靚時尚】腦粉無極限