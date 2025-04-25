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尹恩惠重現《宮》申采靜！凍齡19年太強　平坦小腹＋鉛筆腿靠減肥5招

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40歲尹恩惠重現《宮》申采靜經典造型，凍齡19年太強！超平坦小腹＋筆直鉛筆腿靠減肥5秘訣

▲尹恩惠。（圖／取自y1003_grace IG）

圖文／CTWANT

韓國女星尹恩惠最近在個人社群平台重現《宮》申采靜的經典造型，令人驚艷她19年未變的凍齡美貌，照片一出也讓大批當時追劇粉絲直呼有夠懷念，當年入坑韓劇就是因為這部！趕快來了解一下尹恩惠如何維持絕佳狀態？

40歲尹恩惠重現《宮》申采靜經典造型，凍齡19年太強！超平坦小腹＋筆直鉛筆腿靠減肥5秘訣

▲尹恩惠重現《宮》申采靜的經典造型。（圖／取自y1003_grace IG，下同）

尹恩惠減肥方法：早餐前喝紅蘿蔔汁或者CCA果汁

尹恩惠早餐前15分鐘會喝一杯紅蘿蔔汁或者CCA果汁，CCA是胡蘿蔔、高麗菜和蘋果，早餐前先喝果汁是因為能抑制食慾，而且這些蔬果含有膳食纖維以及豐富營養素，對減肥很有效果。另外早上她還會搭配益生菌來幫助腸胃蠕動，有乾淨的腸道才會有好氣色。

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尹恩惠減肥方法：美式咖啡＋一匙MCT油

MCT油中的中鏈脂肪酸能迅速被肝臟吸收並轉換為能量，而非儲存為脂肪，有助於提升新陳代謝，加速脂肪燃燒。另外還能延長飽足感、抑制食慾，MCT油會促進飽足激素的分泌（如PYY、GLP-1），再加上黑咖啡本身具有輕微的抑制食慾效果，兩者搭配可延長空腹耐受時間、降低想吃東西的衝動，因此常被當成斷食期間的「過渡飲品」。

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尹恩惠減肥方法：1212或者168間歇性斷食

每日進食時間限制在12小時內，其餘12小時禁食，僅可飲用水、無糖黑咖啡或無糖茶，有助於控制血糖，避免胰島素分泌過多。如果1212可以接受再進階到168間歇性斷食。

40歲尹恩惠重現《宮》申采靜經典造型，凍齡19年太強！超平坦小腹＋筆直鉛筆腿靠減肥5秘訣

尹恩惠減肥方法：每日30分鐘有氧運動

尹恩惠也會保持每天運動的習慣，如重量訓練、走路、跳繩、做家事、健行等，保持身體活動就能提升代謝。另外就是要搭配兩公升的水量還有睡滿七小時以上，維持體內瘦體素與飢餓素的平衡，促進減肥效果。

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尹恩惠減肥方法：低GI飲食法

尹恩惠會先吃防止血糖快速上升的食物，比如水煮蛋、納豆、希臘優格、豆腐、蔬菜...，用蒟蒻麵替代精緻澱粉，不用特別節食但盡量都是吃低GI食物，而且可以拍照記錄自己每天吃的東西，漸漸養成好的飲食習慣，打造不易胖體質。

40歲尹恩惠重現《宮》申采靜經典造型，凍齡19年太強！超平坦小腹＋筆直鉛筆腿靠減肥5秘訣

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關鍵字：

周刊王, 韓劇, 尹恩惠, , 減肥, 168斷食

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