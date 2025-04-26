526萬粉絲網紅「易夢玲」美成真人AI上熱搜　穿搭變美公式技巧一次看

文／美人圈

2025 ISABEL MARANT時裝大秀現場上有一位「神秘美女」憑藉著AI般的逆天美貌，以及凹凸有致的魔鬼身材加上白皙牛奶肌膚意外佔據了話題版面，甚至還有知名韓國攝影師特別發文尋人：「有人知道她是誰嗎？是女神嗎？」，她就是在微博上擁有526萬粉絲的中國網紅「易夢玲」！

▲有不少韓國網友大讚易夢玲美貌有點像「Karina＋金裕貞」！（圖／IG@yimengling，下同）

本篇除了帶大家來認識讓韓國網友集體暈爆的易夢玲外，身為穿搭教科書的她，私服穿搭也很值得女孩們借鑒！究竟她的穿搭功力到底有多強？以下也公開易夢玲的4大變美公式，看完想不被圈粉都難呀！

誰是「易夢玲」？

來自中國的易夢玲，2018年因為微博「最美校花」的稱號正式進入大眾視野，隨後憑藉高挑身材、冷艷和甜美並存的氣質成功晉升平面模特兒！而讓她真正爆火的原因無非是她與生俱來的「氛圍感」，每一件衣服在易夢玲身上總能發光，強烈的個人風格也讓她被網友們譽為是「純欲風鼻祖」。此外，易夢玲也曾參與過真人秀、綜藝節目，去年還出演電視劇《大夢歸離》，多重斜槓身份也讓她人氣持續攀升。如今在時裝周一戰成名，足以見證她的超強魅力。

易夢玲穿搭技巧解析！「變美公式」直接照抄

易夢玲變美公式1：必備短版上衣，顯高又顯瘦

仔細觀察會發現易夢玲獨愛「短版剪裁」的上衣，這種大膽露出腰線的版型，能讓上半身比例縮短，視覺上更顯高挑，直接打造大長腿效果，讓整體比例更完美對於小個子女生來說特別友好！且短版上衣剛剛好的露膚度，增添性感又不失時髦感，輕鬆展現自信魅力。易夢玲的小技巧就是：搭配高腰下身、外罩襯衫或是長版外套，讓短版上衣既能展現身材，又能保持時尚感！

易夢玲變美公式2：剛剛好的肌膚展現，時髦又顯瘦

還在羨慕易夢玲拍照張張都有氛圍感，掌握「肌膚露膚度」就是很重要的關鍵！比起過度裸露，像易夢玲這樣恰到好處的露膚更能帶出迷人氛圍，好比：露鎖骨的一字領、微露肩的斜肩設計，或是深V剪裁、開衩設計，都能低調展現女性魅力。如果怕露太多，可以用「上露下不露」或「下露上不露」的方式平衡穿搭呦！

▲露出適當肌膚能打破衣服的厚重感，像是露鎖骨能顯臉小、露手臂能展現纖細感、短版設計則能讓腿看起來更長，輕鬆穿出完美比例！

易夢玲變美公式3：選擇輕薄透紗材質，四季都能穿

易夢玲私服出鏡率最高的單品還少不了各種薄紗材質的上衣！薄紗的透膚設計讓肌膚呈現若隱若現的性感，比起直接裸露更有質感，且柔軟輕盈，讓穿搭看起來不厚重，尤其在春夏季能保持清爽，在秋冬則能內搭打底，增添時尚層次。同時半透視的效果亦能巧妙修飾身形，看上去更加顯瘦！

易夢玲變美公式4：同色系穿搭製造延伸感

易夢玲最愛的單色穿搭不會顯得雜亂，反而能讓整體造型簡約有質感！且讓上下半身的色彩保持一致，能避免色塊分割身形，視覺上會更修長流暢，尤其是大地色、米色、黑色等基礎色，更能發揮顯瘦效果。

▲同色系穿搭不需要花時間思考配色，只要選擇同色系單品，輕鬆穿出和諧感，即使是疊加不同深淺的色調，也能展現獨特風格！

延伸閱讀

《苦盡柑來遇見你》朴寶劍穿搭解析：5款必備單品打造春日男友風，春季男裝穿搭範本！

《難哄》桑延私下竟是潮男，還是潮牌主理人！白敬亭私服超反差，靠6大技巧擄獲女孩心

《現在撥打的電話》蔡秀彬私服穿搭太圈粉！靠5種風格撩走白司彥的心，最愛單品是它！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。