百富50年威士忌現身　全球僅125瓶要價173萬元

▲百富50年臻藏系列 The Balvenie Fifty Collection - Edition I。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



近期威士忌品牌百富開啟旗下高年份酒款與台灣藏家的對話，以「50年臻藏系列 The Balvenie Fifty Collection - Edition I」高調入港，其作品以品牌歷年最年輕的首席調酒師Kelsey McKechnie完成，50年光陰的滋味單瓶要價約173萬元，並為限量藏家打造私密的沉浸式體驗。





百富 50年臻藏系列 The Balvenie Fifty Collection - Edition I

百富全新推出的「50年臻藏系列 The Balvenie Fifty Collection - Edition I」，強調其為品牌自1973年封存珍稀原酒後，歷經五十年熟成而來的代表作。這款威士忌由現任首席調酒師 Kelsey McKechnie 接手完成，她強調該系列旨在展現百富五十年來對傳統工藝的堅持與當代表述的融合。



本系列首度於2025年米蘭設計週亮相，並攜手英國設計師 Dr. Samuel Ross，跨界創作裝置藝術《TRANSPOSITION》，凸顯品牌對藝術與威士忌文化的深度探索。產品於臺北嘉佩樂酒店進行邀請制鑑賞會，活動針對品牌頂級會員與文化圈人士，強調隱密空間中的沉浸式體驗。





「The Balvenie Fifty Collection - Edition I」選用1973年封存於單一歐洲橡木桶中的珍稀原酒，全程熟成長達五十年，展現出黑醋栗、糖漬杏桃、雪松與堅果香料等層次分明的香氣。入口後可感受到柔和香草與柑橘的清新氣息，餘韻厚實且綿長。 每瓶以全手工打造的水晶瓶裝盛，並配有異材質融合設計的收藏外桶，極具藝術性與收藏價值。全系列僅限量釋出125瓶，容量為700毫升，酒精濃度為52.3%，售價為42,500英鎊，折合台幣約173萬元。

格蘭菲迪34年雪莉桶

格蘭菲迪以《TIME RE:IMAGINED 時光臻藏》系列詮釋時間的價值，而34年雪莉桶單一麥芽威士忌則是該系列的最新代表作。其特色在於其獨特的雙重熟成工藝，先在美國橡木桶中熟成21年，之後再轉入西班牙Oloroso雪莉桶靜置13年，使酒液風味更為深邃。

風味層次上，初聞時能感受到橡木香氣，伴隨塞維亞橘子果醬、無花果與葡萄乾的甜潤果韻，入口後則展現黑糖太妃糖、奶油酥餅與焦糖化水果的豐富層次，尾韻則帶來優雅的橡木與果香，口感滑順且回味悠長。

酒盒設計上也體現時間哲學，採用動態線條搭配紅色鏤空窗格，與酒液的琥珀光澤相互映襯，呈現極高的收藏價值，單瓶售價73,000元。

同場加映：皇家禮炮21年馬球系列第七代-巴西里約限定版

皇家禮炮從2017年起推出馬球系列全新限量酒款，今年推出全新「皇家禮炮馬球系列第七代—巴西里約限定版」 延續馬球賽事據點切入，聚焦於活力四射的巴西里約，首席調酒師Sandy Hyslop選擇Braeval 酒廠的初次填裝美國橡木桶，賦予酒液更深邃的奶油、香草絲滑口感與清新甜美的椰香。

皇家禮炮21年馬球系列第七代—巴西里約限定版，入口即可品嚐炙烤鳳梨、酸甜青檸糖果與濃郁奶油香草芬芳，隱約呈現一絲炙烤橡木的細緻辛香。成熟哈密瓜、青蘋果香風味紛呈，與太妃糖白巧克力臻至完美平衡，最後以肉桂與小荳蔻香料作為畫龍點睛之筆，單瓶售價4,900元。

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