「藍色底妝」爆紅中！提亮、透明有感還能驅散蠟黃

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、addictionbeauty_official IG

比起紫色類型的底妝，可以改善肌膚蠟黃狀況，近年藍色又流行起來，比起紫色可以創造出的肌膚透明感更強，同時又可以打造出晶瑩剔透的效果，以下就盤點藍色系彩妝單品，絕對是暗沉肌膚必備。

＃ADDICTION 耀顏濾鏡校色筆，售價950元

以日系專業彩妝為靈魂的ADDICTION在今年推出顏色超多的耀顏濾鏡校色筆，從水蜜桃、小鴨黃、珍珠白、酪梨綠都有，當然最夯的藍色絕對不能少，宛如遮瑕膏的設計，可以針對需要局部提亮、打造白皙感的部位，加強點綴，奶油般的膏體更能呈現出清透自然的妝效，悄悄創造心機小臉。

＃SUQQU 晶采光透定妝蜜粉餅，售價3200元

「無垢」一詞在日文象徵純淨、潔白，以此為靈感設計的全新晶采光透定妝蜜粉餅，超細膩粉質不僅可以打造出自然持久的柔焦美肌，淡淡的淺藍色更是讓肌膚散發透亮感的秘訣，透過8種不同大小、色澤的珠光，更能打造出細緻的光透感，而且底妝更加持久，一整天不斷電。

＃植村秀 無極限幻光蜜粉餅－冰透藍，售價2300元

植村秀推出全新兩色的無極限幻光蜜粉餅，星透紫、冰透藍都很適合亞洲女孩使用，一掃就能輕鬆改善蠟黃暗沉，高保濕粉體更能保濕不卡紋，創造持久貼膚的澎潤肌膚，使用在眼下或是蘋果機位置，都可以輕鬆擁有AI修圖的美肌效果，一秒立刻立體有型。