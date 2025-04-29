子瑜極短上衣水蛇腰藏不住！飲控方式公開　營養師級減肥食物照著吃必瘦

▲子瑜IG更新照片曬緊實水蛇腰。（圖／取自子瑜IG）

圖文／CTWANT

TWICE子瑜最近又因為IG上的照片成為熱議焦點！緊實水蛇腰、平坦腹部，搭配完美比例的身形，真的讓人很難不注意到她的自律生活！從飲食控制到運動安排，每個細節都看得出她對身材管理的高標準。

她曾透露，自己屬於食慾旺盛型，為了更好地維持狀態，通常會將早午餐合併食用，晚餐則盡量避免進食，以減少每日熱量攝取；原來這種「限時進食法」在營養學上屬於間歇性斷食的一種，能幫助穩定血糖、促進脂肪代謝，是許多藝人常採用的飲控策略。

▲周子瑜。（圖／取自子瑜IG）



在飲食選擇上，她會攝取富含蛋白質與膳食纖維的食物來增加飽足感並維持肌肉線條。例如：「納豆」富含大豆異黃酮與發酵酵素，不但有助消化、還能延緩飢餓感，營養師建議可以在早晨空腹時搭配一顆水煮蛋或糙米飯，作為優質蛋白與好菌來源；「金針菇」則是低熱量又高纖維的代表，一整碗煮湯或快炒都不易造成熱量負擔，同時促進腸道蠕動、幫助代謝廢物；建議可與豆腐、雞胸肉等蛋白質食材搭配攝取，更能維持營養均衡。

▲納豆拌金針菇。（圖／翻攝自小紅書、取自子瑜IG）

另外子瑜也很愛吃「鰻魚」，雖然熱量相對較高，但因為富含Omega-3脂肪酸與高生物價蛋白質，是運動後修復肌肉的理想選擇；只要適量攝取、搭配蔬菜沙拉或無糖綠茶，就是減脂期間補充優質油脂與蛋白質的好方式。

▲子瑜很愛吃鰻魚。（圖／翻攝自小紅書）



除了飲控，她也熱衷於可加強核心訓練與身體穩定度的「器械皮拉提斯」；從她在練習中的動作展現來看，不僅柔軟度驚人，核心力量更是令人佩服，透過穩定訓練下腹與臀腿線條，讓整體姿態更挺拔、身形更纖長。

▲子瑜也是器械皮拉提斯的愛好者。（圖／翻攝自小紅書）

其實，子瑜這種讓人羨慕的水蛇腰不是天生就有，真的就是靠著長期飲控＋鍛鍊硬生生雕出來的！她的生活方式證明了一件事：瘦不是靠餓，是吃對東西、動對肌群。不想盲目節食、又想瘦得健康？不妨從她的飲食靈感開始慢慢調整，再搭配穩定運動節奏，身體線條真的會默默變精緻喔。

▲子瑜好身材養成靠著長期飲控＋鍛鍊。（圖／翻攝自小紅書）



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