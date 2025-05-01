2025東京必買6大人氣伴手禮！鬱金香花餅母親節首選、開心果夾心餅乾超夯

▲2025東京必買6大人氣伴手禮清單。（圖／取自tokyotuliprose IG、audrey_strawberry.official 官網、butter_no_itoko IG、pista_and_tokyo IG）

圖文／CTWANT

東京芭娜娜、薯條三兄弟已經是上個世代的人氣商品，2025年去日本旅遊必買伴手禮有哪些？這篇整理出最值得買的前6家餅乾、點心，從包裝到口感、味道都是上上之選，不用再選擇障礙，照著買就對了！

2025東京必買伴手禮：New York Perfect Cheese 奶油起司脆餅

最近是不是常常吃到朋友買回來的這個點心？真的超級好吃，不控制的話小孩可以自己吃完一整盒！由多位世界級起司專家共同研發，混合了高達乳酪的法式貓舌脆餅，包裹著鬆軟的奶油和加入了奶油乳酪的白巧克力。

▲New York Perfect Cheese 奶油起司脆餅。（圖／取自New York Perfect Cheese官網）

2025東京必買伴手禮：TOKYO TULIP ROSE 鬱金香花餅

這間與鬱金香花餅深受女性喜愛，餅乾外型如鬱金香般精緻，外層是貓舌餅，內餡為奶油與果乾，口感層次豐富。最近有推出母親節限定花餅，8個入售價為1,944日圓（約台幣440元），販售到日期5／11。另外關西也有限定抹茶花餅也太想擁有了啦！

▲TOKYO TULIP ROSE 鬱金香花餅。（圖／取自tokyotuliprose IG）

2025東京必買伴手禮：AUDREY 草莓花束餅乾

日本現在很人氣的伴手禮，將餅乾捲成甜筒狀，內有口感清爽的奶油與乾燥草莓，外觀如花束般夢幻，適合送禮。最經典的就是草莓花束捲，造型非常吸睛又可愛。

▲AUDREY 草莓花束餅乾。（圖／取自audrey_strawberry.official 官網）

2025東京必買伴手禮：Press Butter Sand 焦糖夾心奶油餅乾

外層酥脆，內餡為濃郁的焦糖奶油，甜而不膩，深受甜點愛好者喜愛，從外包裝都內容物都充滿時尚文青風格的奶油餅乾，現在台灣也可以買得到。

▲Press Butter Sand 焦糖夾心奶油餅乾。（圖／取自pressbuttersand_tw IG）

2025東京必買伴手禮：BUTTER NO ITOKO 海鹽焦糖鬆餅夾心

外型包裝就可愛到不行的BUTTER NO ITOKO，夾心餅乾是有點鬆軟的口感，口味也推出多款可選擇，並時常會有令人驚喜的「限定口味」登場，最近新推出的「草莓霜淇淋夾心餅」十分受到歡迎。

▲BUTTER NO ITOKO 海鹽焦糖鬆餅夾心。（圖／取自butter_no_itoko IG）

2025東京必買伴手禮：PISTA&TOKYO 開心果夾心餅乾

主打開心果風味的甜點，從夾心餅乾到千層酥應有盡有，特別是東京車站限定的開心果奶油夾心餅乾，常常一開店就被搶購一空。這間也是榮登日本樂天排行第一名的伴手禮甜點，多家日本電視與媒體爭相報導，開心果狂人絕對會愛！

▲PISTA&TOKYO 開心果夾心餅乾。（圖／取自pista_and_tokyo IG）

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