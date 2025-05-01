fb ig video ETtoday search mobile

2025東京必買6大人氣伴手禮！鬱金香花餅母親節首選、開心果夾心餅乾超夯

>

【2025東京必買】6大人氣伴手禮清單！鬱金香花餅、開心果餅乾、奶油夾心餅乾都太想擁有

▲2025東京必買6大人氣伴手禮清單。（圖／取自tokyotuliprose IG、audrey_strawberry.official 官網、butter_no_itoko IG、pista_and_tokyo IG）

圖文／CTWANT

東京芭娜娜、薯條三兄弟已經是上個世代的人氣商品，2025年去日本旅遊必買伴手禮有哪些？這篇整理出最值得買的前6家餅乾、點心，從包裝到口感、味道都是上上之選，不用再選擇障礙，照著買就對了！

2025東京必買伴手禮：New York Perfect Cheese 奶油起司脆餅

最近是不是常常吃到朋友買回來的這個點心？真的超級好吃，不控制的話小孩可以自己吃完一整盒！由多位世界級起司專家共同研發，混合了高達乳酪的法式貓舌脆餅，包裹著鬆軟的奶油和加入了奶油乳酪的白巧克力。

【2025東京必買】6大人氣伴手禮清單！鬱金香花餅、開心果餅乾、奶油夾心餅乾都太想擁有

▲New York Perfect Cheese 奶油起司脆餅。（圖／取自New York Perfect Cheese官網）

2025東京必買伴手禮：TOKYO TULIP ROSE 鬱金香花餅

這間與鬱金香花餅深受女性喜愛，餅乾外型如鬱金香般精緻，外層是貓舌餅，內餡為奶油與果乾，口感層次豐富。最近有推出母親節限定花餅，8個入售價為1,944日圓（約台幣440元），販售到日期5／11。另外關西也有限定抹茶花餅也太想擁有了啦！

【2025東京必買】6大人氣伴手禮清單！鬱金香花餅、開心果餅乾、奶油夾心餅乾都太想擁有

▲TOKYO TULIP ROSE 鬱金香花餅。（圖／取自tokyotuliprose IG）

2025東京必買伴手禮：AUDREY 草莓花束餅乾

日本現在很人氣的伴手禮，將餅乾捲成甜筒狀，內有口感清爽的奶油與乾燥草莓，外觀如花束般夢幻，適合送禮。最經典的就是草莓花束捲，造型非常吸睛又可愛。

【2025東京必買】6大人氣伴手禮清單！鬱金香花餅、開心果餅乾、奶油夾心餅乾都太想擁有

▲AUDREY 草莓花束餅乾。（圖／取自audrey_strawberry.official 官網）

2025東京必買伴手禮：Press Butter Sand 焦糖夾心奶油餅乾

外層酥脆，內餡為濃郁的焦糖奶油，甜而不膩，深受甜點愛好者喜愛，從外包裝都內容物都充滿時尚文青風格的奶油餅乾，現在台灣也可以買得到。

【2025東京必買】6大人氣伴手禮清單！鬱金香花餅、開心果餅乾、奶油夾心餅乾都太想擁有

▲Press Butter Sand 焦糖夾心奶油餅乾。（圖／取自pressbuttersand_tw IG）

2025東京必買伴手禮：BUTTER NO ITOKO 海鹽焦糖鬆餅夾心

外型包裝就可愛到不行的BUTTER NO ITOKO，夾心餅乾是有點鬆軟的口感，口味也推出多款可選擇，並時常會有令人驚喜的「限定口味」登場，最近新推出的「草莓霜淇淋夾心餅」十分受到歡迎。

【2025東京必買】6大人氣伴手禮清單！鬱金香花餅、開心果餅乾、奶油夾心餅乾都太想擁有

▲BUTTER NO ITOKO 海鹽焦糖鬆餅夾心。（圖／取自butter_no_itoko IG）

2025東京必買伴手禮：PISTA&TOKYO 開心果夾心餅乾

主打開心果風味的甜點，從夾心餅乾到千層酥應有盡有，特別是東京車站限定的開心果奶油夾心餅乾，常常一開店就被搶購一空。這間也是榮登日本樂天排行第一名的伴手禮甜點，多家日本電視與媒體爭相報導，開心果狂人絕對會愛！

【2025東京必買】6大人氣伴手禮清單！鬱金香花餅、開心果餅乾、奶油夾心餅乾都太想擁有

▲PISTA&TOKYO 開心果夾心餅乾。（圖／取自pista_and_tokyo IG）

延伸閱讀
男友月薪8萬「餐餐吃滷肉飯」超摳　她買麥當勞被罵浪費！撐1年半放生
台男想娶越南女友…未來岳母要「125萬聘金」　網：不要人財兩失
原始連結

關鍵字：

周刊王, 東京, 伴手禮, 日本, 旅遊

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】母胎單身

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

安格斯12星座一周運勢4／28-5／4　金牛最強桃花磁鐵、獅子不要太愛面子

安格斯12星座一周運勢4／28-5／4　金牛最強桃花磁鐵、獅子不要太愛面子

「嚴重拖延症」星座Top 3 ！第一名心態已躺平　只想要逃避現實

「嚴重拖延症」星座Top 3 ！第一名心態已躺平　只想要逃避現實

5個簡單的生活練習　周邊的人會感覺你變「有質感」了

5個簡單的生活練習　周邊的人會感覺你變「有質感」了

番茄、馬鈴薯都在內！「10款食物」別放冰箱容易壞 凱特王妃結婚14周年緊摟威廉　穿情侶裝重回相識地 UNIQLO母親節特惠清單一次看！亞麻襯衫、防曬外套降價　人氣UT也登場 GU聯名人氣Care Bears彩虹熊迷你包、家居服必收！連續11天優惠開跑 累了的時候會挑「哪一個枕頭」？秒測你是不是好欺負的人 劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用 《比天堂還美麗》8催淚台詞：你在20歲的時候很美，但我覺得你現在最美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面