fb ig video ETtoday search mobile

LIFE經典／16歲吳典積奪SONY大賽年度攝影師　榮登世界之巔

>

▲16歲台灣少年吳典積奪SONY年度攝影師。（圖／SONY提供）

▲16歲台灣少年吳典積奪SONY世界攝影大賽青年賽年度攝影師。（圖／SONY提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在全球攝影界備受矚目的「索尼世界攝影大獎」（Sony World Photography Awards, SWPA），日前於倫敦揭曉2025年度得獎名單，來自台灣的16歲高中生吳典積，一舉奪下青年賽年度攝影師，成為台灣首位該賽事年度大獎得主。

由非營利機構世界攝影組織（World Photography Organisation）主辦的大賽已邁入第18屆，一路以來致力於推廣攝影作為當代藝術與社會對話的重要形式。其以嚴謹的評審機制與多元的攝影視野聞名，每年吸引來自世界各地數十萬件作品參賽，青年賽為專屬於19歲以下創作者的舞台，聚焦於他們用一張照片述說世界的能力與潛力。

▲16歲台灣少年吳典積奪SONY年度攝影師。（圖／SONY提供）

今年的青年賽出現了史無前例的亮眼時刻，來自台灣、年僅16歲的吳典積，憑藉作品《Eclipse of Motion 躍動日蝕》，榮獲青年賽年度攝影師殊榮，成為台灣在此賽事史上第一位奪下年度攝影師頭銜的參賽者。

▲16歲台灣少年吳典積奪SONY年度攝影師。（圖／SONY提供）

▲2025 索尼世界攝影大獎，青年賽年度攝影師得獎作品 © 吳典積_台灣

《Eclipse of Motion 躍動日蝕》以動靜交錯的視覺語言捕捉美國洛杉磯威尼斯海灘滑板公園中，年輕滑手躍動於夕陽餘暉下的瞬間。畫面融合了城市自由精神與太平洋海岸的靜謐氛圍，呈現青春奔放與自然詩意的交錯，也是評審眼中「技術與情感完美平衡」的作品代表。

吳典積目前就讀於美術班，自小培養對視覺美感的敏銳度。他分享自己一直熱愛以鏡頭探索日常生活中的細節與故事，這次能夠在倫敦現場親自出席頒獎典禮並獲得國際肯定，對他而言不只是榮譽，更是創作路上的重要推動力。他所使用的創作工具為 Sony α7 IV。

▲16歲台灣少年吳典積奪SONY年度攝影師。（圖／SONY提供）

▲2025索尼世界攝影大獎，專業賽年度攝影師得獎作品© Zed Nelson_英國

今年SWPA總計收到近42萬件來自全球超過200個地區的參賽作品，最終評選出的得獎者不僅能獲得Sony最新攝影器材，得獎作品也將於4／17至5／5在倫敦薩默塞特宮Somerset House公開展出，成為國際藝文關注焦點。

▲16歲台灣少年吳典積奪SONY年度攝影師。（圖／SONY提供）

▲2025 索尼世界攝影大獎，專業賽年度攝影師得獎作品© Zed Nelson_英國

▲16歲台灣少年吳典積奪SONY年度攝影師。（圖／SONY提供）

▲2025 索尼世界攝影大獎，學生賽年度攝影師得獎作品 © Micaela Valdivia Medina祕魯 (ARCOS Professional Institute)。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台中婦斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞飛亡

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！第一名懶得維繫友情　社交更是麻煩

「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！第一名懶得維繫友情　社交更是麻煩

韓團aespa來台了！「人間AI」Karina、寧寧機場私服全身黑甜美又帥氣

韓團aespa來台了！「人間AI」Karina、寧寧機場私服全身黑甜美又帥氣

是「情勒大王」的三大星座！TOP 1經常性委屈　擅長以愛束縛對方

是「情勒大王」的三大星座！TOP 1經常性委屈　擅長以愛束縛對方

最近頭髮掉很多？「5款食物」吃起來　菠菜對缺鐵性落髮超有效 夏日「5款降躁保養」推薦　舒適涼感安撫不安膚況 蔡康永人生10金句盤點：你不需要活成別人喜歡的樣子 浴室最髒的不是馬桶！每天陪妳洗澡的物品最噁心 640萬元的沙發床能收進硬箱帶著旅行！LV典藏工藝展超狂　竟變出火車站 真正的BabyBoss來了！「KidZania」宣布進駐南港三井LaLaport 526萬粉絲網紅「易夢玲」美成真人AI上熱搜　穿搭變美公式技巧一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面