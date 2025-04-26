LIFE經典／16歲吳典積奪SONY大賽年度攝影師　榮登世界之巔

▲16歲台灣少年吳典積奪SONY世界攝影大賽青年賽年度攝影師。（圖／SONY提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在全球攝影界備受矚目的「索尼世界攝影大獎」（Sony World Photography Awards, SWPA），日前於倫敦揭曉2025年度得獎名單，來自台灣的16歲高中生吳典積，一舉奪下青年賽年度攝影師，成為台灣首位該賽事年度大獎得主。

由非營利機構世界攝影組織（World Photography Organisation）主辦的大賽已邁入第18屆，一路以來致力於推廣攝影作為當代藝術與社會對話的重要形式。其以嚴謹的評審機制與多元的攝影視野聞名，每年吸引來自世界各地數十萬件作品參賽，青年賽為專屬於19歲以下創作者的舞台，聚焦於他們用一張照片述說世界的能力與潛力。

今年的青年賽出現了史無前例的亮眼時刻，來自台灣、年僅16歲的吳典積，憑藉作品《Eclipse of Motion 躍動日蝕》，榮獲青年賽年度攝影師殊榮，成為台灣在此賽事史上第一位奪下年度攝影師頭銜的參賽者。

▲2025 索尼世界攝影大獎，青年賽年度攝影師得獎作品 © 吳典積_台灣

《Eclipse of Motion 躍動日蝕》以動靜交錯的視覺語言捕捉美國洛杉磯威尼斯海灘滑板公園中，年輕滑手躍動於夕陽餘暉下的瞬間。畫面融合了城市自由精神與太平洋海岸的靜謐氛圍，呈現青春奔放與自然詩意的交錯，也是評審眼中「技術與情感完美平衡」的作品代表。

吳典積目前就讀於美術班，自小培養對視覺美感的敏銳度。他分享自己一直熱愛以鏡頭探索日常生活中的細節與故事，這次能夠在倫敦現場親自出席頒獎典禮並獲得國際肯定，對他而言不只是榮譽，更是創作路上的重要推動力。他所使用的創作工具為 Sony α7 IV。

▲2025索尼世界攝影大獎，專業賽年度攝影師得獎作品© Zed Nelson_英國

今年SWPA總計收到近42萬件來自全球超過200個地區的參賽作品，最終評選出的得獎者不僅能獲得Sony最新攝影器材，得獎作品也將於4／17至5／5在倫敦薩默塞特宮Somerset House公開展出，成為國際藝文關注焦點。

▲2025 索尼世界攝影大獎，專業賽年度攝影師得獎作品© Zed Nelson_英國

▲2025 索尼世界攝影大獎，學生賽年度攝影師得獎作品 © Micaela Valdivia Medina祕魯 (ARCOS Professional Institute)。