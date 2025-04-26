Bobbi Brown雲朵唇頰霜、hince蜜糖唇頰膏一抹化為少女紅暈

記者曾怡嘉／台北報導

「唇頰霜」近來成為美妝熱詞，一樣單品即可快速完成頰彩和唇彩，或霜或膏的質地，輕輕抹開即能和肌膚快速融合，像是Bobbi Brown推出第一款雲朵唇頰霜，訴求輕盈持妝，而hince的冰透蜜糖唇頰膏，則是以超美光感質地席捲各大美妝社群討論區。





▲Bobbi brown 雲朵唇頰霜 ，980元。

粉狀腮紅容易脫妝，膏狀腮紅又不容易暈染，總擔心腮紅會破壞底妝，BOBBIBROWN推出了史上第一款由霜轉霧質地的「雲朵腮紅」，徹底解決了腮紅使用上的種種困擾。這款腮紅不僅能輕盈秒融膚，持色力超強，讓妳無需再擔心腮紅脫妝問題。

▲金裕貞使用色 Apricot Rush。

雲朵腮紅的質地輕盈，塗抹後能迅速與肌膚融合，輕輕拍打就能完美晕染，其絲絨般的粉霧質地，能輕鬆修飾毛孔，讓雙頰呈現柔焦般的美感。

▲hince 冰透蜜糖唇頰膏，470元。

hince的冰透蜜糖唇頰膏以極致潤澤的光感，成為今年春夏最受矚目的必收單品。以獨特的冰透蜜糖膏狀質地，打造輕盈融膚的水感妝效，一抹綻放自然紅潤光澤。四大系列「粉嫩蜜桃」、「暮紅可可」、「清新苺果」、「蘇打汽水」完美符合各式風格。

▲模特兒使用色-冰透蜜糖唇頰膏 01 蜜桃玫瑰。

細緻的果凍質地，輕盈服貼雙唇與雙頰，水潤光澤卻不黏膩、不顯毛孔，帶來彷彿天生好氣色的。蘊含滋潤修護成分，抹在唇上，使雙唇一整天持續柔嫩水潤，不怕乾燥顯唇紋。