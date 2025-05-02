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Breguet寶璣250週年承襲經典、與時俱進　單指針腕錶重現懷錶風采

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▲▼ Breguet AD 。（圖／公關照）

▲寶璣歡慶250周年，推出單指針設計的Classique Subscription 2025腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）今年迎來250週年，選在品牌創辦人、錶界傳奇製錶大師阿伯拉罕-路易.寶璣（Abraham-Louis Breguet）製錶工坊所在地巴黎，發表慶祝250週年的首發錶款Classique Subscription 2025腕錶，完美融合經典與當代元素，從懷錶啟發、獨家材質到嶄新裝飾，完美演繹品牌與時俱進精神與非凡工藝。

▲▼ Breguet AD 。（圖／公關照）

▲「Subscription」一詞最早出現在1796年，單指針時計於1797年正式上市銷售。

懷錶啟發
寶璣的典雅設計多源自懷錶，慶祝250週年的首發款Classique Subscription 2025BH腕錶，在純淨的白色琺瑯面盤上，以單一指針指示時間，源自2個世紀前的寶璣傑作，寶璣大師於1755年於巴黎西提島（Î l e de la Cité）開設工坊，採預訂制銷售，顧客只需先付售價的四分之一金額即可確認訂單，他以此訂金採購所需原料製作，在20多年期間共生產了約700枚時計，單一指針指示的「Subscription」懷錶便是其一，「Subscription」一詞最早出現於1796年，但此懷錶主要從1797年才正式上市銷售。

▲▼ Breguet AD 。（圖／公關照）

▲Subscription懷錶精密的機械結構啟發寶璣今日的創作。

當年的懷錶錶徑達61毫米，今日Classique Subscription 2025BH腕錶錶徑40毫米，是男、女皆宜的優雅錶款，從白色大明火琺瑯面盤到機芯設計，都忠實呈現寶璣大師創作的首枚Subscription懷錶之精髓。面盤中央是經發藍工藝處理並完全以人手彎曲的獨一無二精鋼寶璣指針，呈現錐形針尖掠過略微傾斜的寶璣阿拉伯數字時標，以及設有專門指示小時和分鐘刻度的圓形分鐘軌道，所有數字與分鐘刻度皆由黑色「小明火」琺瑯製成，與12時位置的寶璣簽名相互呼應，再細細欣賞，可見面盤中央與6時位置之間的「Souscription」法語字樣，以及腕錶編號和寶璣隱敝簽名若隱若現。

而Classique Subscription 2025BH腕錶搭配「chevé」造型藍寶石水晶錶鏡，同樣出自寶璣大師之手，此設計比當時流行的錶鏡更為纖薄，表面相對平坦且外緣略呈弧形，與錶殼和諧相融，也是寶璣風格之一。
▲▼ Breguet AD 。（圖／公關照）

▲▼ Breguet AD 。（圖／公關照）

▲Classique Subscription 2025腕錶融合經典與當代元素，男女皆宜。

獨家材質
寶璣傳承250年不凡設計與工藝，同時也與時俱進，研發出含有金、銀、銅和鈀金的獨家自製金色貴金屬「寶璣金」，打造錶徑40毫米、厚度10.8毫米的Classique Subscription 2025腕錶的錶殼，展現溫暖細膩的粉紅色調，具耐磨與耐磨特性，且不易褪色，永保純淨優雅。另一亮點是過往寶璣錶殼上的錢幣飾紋，被精緻緞面打磨取代，與原創懷錶相呼應。

▲▼ Breguet AD 。（圖／公關照）

▲Classique Subscription 2025腕錶以品牌自製含有金、銀、銅和鈀金的金色貴金屬合金材質「寶璣金」製成。

嶄新裝飾
Classique Subscription 2025腕錶不僅正面精彩，錶背也是賞玩重點，完美呈現新款VS手動上鍊機芯，僅單發條盒即提長達4日動力儲存，配備寶璣雙層游絲，具絕佳抗磁性與抗溫差性；機芯的裝飾亦相當講究，夾板與錶橋經悉心噴砂處理，中央的棘輪尤其吸睛，因為雕刻著寶璣大師當年在廣告宣傳冊上關於Subscription機芯的手寫說明，別具意義；另一嶄新裝飾為Quai de l’Horloge機刻雕花圖案，靈感源自巴黎西堤島的獨特曲線和聖路易斯島的細長輪廓，深植品牌DNA的藝術美感令人著迷。

▲▼ Breguet AD 。（圖／公關照）

▲錶背可欣賞精緻的VS00手動上鍊機芯。

▲▼ Breguet AD 。（圖／公關照）

▲機芯中央棘輪上裝飾寶璣大師當年在廣告宣傳冊上關於Subscription機芯的手寫設計說明。

▲▼ Breguet AD 。（圖／公關照）

▲底蓋裝飾專屬Quai de l’Horloge機刻雕花圖案。

欣賞更多Breguet寶璣Classique Subscription 2025腕錶細節



關鍵字：

寶璣, Breguet

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