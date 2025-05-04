韓國必買唇頰霜推薦！ENHYPEN朴成訓御用色搶翻、張員瑛愛用設計超時髦

▲韓國必買唇頰霜推薦。（圖／取自hince_officia IG、amuse IG）



圖文／CTWANT

韓國必買唇頰霜推薦！韓國人真的太會做彩妝了，每家的唇頰霜都讓人想包色處理，除了hinec和fwee都來台開設快閃店之外，韓國還有許多口碑爆棚的唇頰膏品牌，趕快買起來。

2025韓國唇頰霜推薦：hince 冰透蜜糖唇頰膏

日韓話題新品全新上市！唇頰兩用打造亮澤的蜜糖妝容，獨特的冰透蜜糖膏狀質地，打造出輕盈融膚的水感妝效，讓雙唇跟臉頰都水嫩飽滿，就像韓國女星拍畫報時那種水亮精緻妝容，實際體驗不黏而且用指腹拍到臉頰也很自然

▲hince 冰透蜜糖唇頰膏／583元。（圖／取自 hince_officia IG）

▲觸感真的很水潤能輕鬆拍開，試用多款色系都很好看，趕快到新光三越台北南西一館體驗。（圖／廖怡婷攝）

ENHYPEN朴成訓御用色選為01 Raw Rose Dew蜜桃玫瑰以及10 Cool Rose Dew冷杉玫瑰，薄擦立即提升整體氣色也很自然，非常適合上學或者只想淡妝的時候使用，如果要增加妝感就疊擦2～3層，就會是漂亮的果凍漸層色。

▲ENHYPEN朴成訓御用色選為01 Raw Rose Dew蜜桃玫瑰以及10 Cool Rose Dew冷杉玫瑰，蘊含修護成分，能使雙唇柔嫩一整天。（圖／取自hince_officia IG）

2025韓國唇頰霜推薦：fwee 唇頰兩用果凍膏

女生去韓國必買的伴手禮選項之一，尤其是兩用膏最受歡迎，果凍膏總共有19種色選，柔軟果凍質地能填平唇紋，讓唇部看起來更加飽滿潤澤並快速打造水光感雙頰，用手指輕鬆一塗，就能打造透亮光感的腮紅效果，不僅能塗在唇部，臉頰也能展現果凍般的自然光澤！

▲fwee 唇頰兩用果凍膏／600元。（圖／取自 fwee_makeup_tw IG）

2025韓國唇頰霜推薦：AMUSE 唇頰兩用粉

張員瑛御用看了就超級生火！員瑛推薦#01 Peach whip、#07 Rose Girl，熱銷款則是#10 Scoop，輕輕一拍就能打造霧感柔焦妝效，輕盈質地不厚重能馬上提升氣色，最可愛的地方在於這款設計可直接扣在包包上或者褲頭上，或者變身手機支架整個時髦到不行，自然的柔霧感妝效讓你輕鬆打造韓妞氛圍感。

▲張員瑛代言AMUSE 唇頰兩用粉。（圖／取自amuse IG）

2025韓國唇頰霜推薦：dasique 果凍唇頰兩用膏

就說韓國人真的太懂女生的心，除了愛心唇頰泥之外，最近又推出這款果凍外型的水光兩用膏，外觀就像果凍一樣非常可愛，在雙頰跟嘴唇上都能製造出光透感，喜歡水光感的你不可以錯過！最方便的特點還有盒內有附迷你唇刷真的方便，不用補妝時要沾手囉！

▲dasique 果凍唇頰兩用膏。（圖／取自 dasique_official IG）

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