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新光三越端午肉粽主打台味　3大日本百年老店伴手禮輕鬆買　

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▲新光三越端午禮品。（圖／業者提供）

▲新光三越端午今年主打台味粽。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導  

迎接端午，新光三越今（4／28）公布超過200款的端午禮品，從頂級星級肉粽到話題日系甜點，搶攻送禮與自用市場。今年端午不只講究傳統應景，也強調生活美學與質感挑選，特別是米其林認證、主打台味的星級粽禮，以及數款日本秒殺級話題伴手禮。而許多行家喜愛的神戶風月堂也推出端午限定禮盒，讓民眾送禮兼顧優雅跟品味。  

▲新光三越端午禮品。（圖／業者提供）

▲老新台菜粽意你禮盒，推薦價1,580元。

今年新光三越集結四大星級名店粽禮，包括連續四年獲米其林一星的台北美福大飯店「美福海味雙饗粽禮」，主打奢華食材與精緻口味；富錦樹台菜香檳以「星級珍鮑干貝粽禮盒」延續其台菜精神，讓消費者在家也能享受珍貴海味；三度入選必比登推薦的老新台菜則有「粽意你禮盒」，以經典台式口味為主軸；陽明春天則以素食版本「嚴選素粽禮盒」，主打綠色飲食與永續理念。 

▲新光三越端午禮品。（圖／業者提供）▲新光三越端午禮品。（圖／業者提供）

▲Henri Charpentier 夾心餅乾綜合款16入禮盒，推薦價1,068元；Butter butler費南雪8入禮盒，推薦價700元（獨家）。

而日本人氣伴手禮也是新光三越強項，多達30%獨家與60%初登場，鎖定甜品控與年輕族群，包括以費南雪聞名的Henri Charpentier、百年西點品牌RUYSDAEL，以及今年上半年在台熱銷破萬盒的Butter Butler，常勝軍小倉山莊也在榜上。今年更首度引進Hitotoe、井村屋與但馬屋咖啡店三大百年老舖產品，從和菓子到經典紅豆羊羹，為端午送禮注入日式細緻感。

▲新光三越端午禮品。（圖／業者提供）▲新光三越端午禮品。（圖／業者提供）

▲但馬屋三種經典濾掛咖啡禮盒，推薦價1,280元（獨家）；Hitotoe吉野葛餅6入禮盒，推薦價699元。

今年已邁入第128年的神戶風月堂，適逢自家Gaufres法蘭酥誕生第98周年，推出全球限量「綺慶法蘭酥禮盒」，主打獨家七層夾心法蘭酥，在端午檔期正式現身，且加碼其他15款限定禮盒，包括首度登台的「經典綜合法蘭酥禮盒」、「經典法蘭酥雙罐系列」及「經典法蘭酥圓罐系列」，還有最受歡迎的「法蘭酥緋紅綜合禮盒」等多款台灣獨家禮盒，均為端午限定款，以及及全新上市的「經典法蘭酥迷你罐」。

▲新光三越端午禮品。（圖／業者提供）

▲新光三越端午禮品。（圖／業者提供）

▲神戶風月堂「三麗鷗迷你法蘭酥聯名款禮盒」，香草風味*6、草莓風味*6、可可風味*6，售價920 元。

全台限量1000盒的「綺慶法蘭酥禮盒」，此特別版法蘭酥經過精心研發，創新打造七層夾心餅乾，口味以經典蛋糕為靈感，精選草莓蛋糕風味、蒙布朗蛋糕風味及水果蛋糕風味，三種不同層次的奶油內餡交織融合，搭配酥脆而豐滿的千層口感，隨盒還附贈「木製小刀」，可隨心所欲切割成喜愛的大小，與親朋好友一同分享。

▲新光三越端午禮品。（圖／業者提供）

▲新光三越端午禮品。（圖／業者提供）

▲神戶風月堂全新上市「綺慶法蘭酥禮盒」，售價980元。

業者表示，慶祝台灣代理商滿週年，端午檔期活動期間，單筆消費滿3,000元可獲贈迷你法蘭酥杯墊，可收納於迷你法蘭酥圓罐內；消費滿4,000元則可獲得「巨圓法蘭酥環保袋」，收納起來即是經典巨圓法蘭酥，展開後則是時尚肩背包，好用又可愛。

▲新光三越端午禮品。（圖／業者提供）

▲新光三越端午禮品。（圖／業者提供）

關鍵字：

端午禮品, 新光三越, 米其林, 日本甜點, 神戶風月堂

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