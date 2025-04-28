4種簡單的「低成本快樂技巧」　給想慢慢改變生活的人

記者蔡惠如／綜合報導

不需要花大錢，也不用搞得很複雜，其實只要做一點小調整，就能在日常生活中找到不少快樂感。以下幾個低成本的小技巧，輕鬆又有效，很適合想為生活加點溫度的人參考。

▲生活容易陷入無聊的心情輪迴，體驗新事物有助於刺激腦部，讓心情變好。（圖／PEXELS、unsplash、Pakutaso、pixabay）

曬太陽散步，當作日常情緒維他命

適量的日曬有助於讓情緒變好，尤其在陽光不那麼充足的季節，更值得把握出門的機會。午休或下班後，走到戶外晒個十分鐘左右的太陽，不需要特別去運動場，也不用大費周章安排行程，只要在辦公大樓附近、公園邊走走，就能感受到明顯的精神提振。 如果真的忙到走不開，靠在窗邊接點自然光，也是一種簡單的小補充。





備簡單食材，讓吃飯變成身心小確幸

飲食習慣與心情有著微妙關聯，特別是在忙碌的生活中，偶爾自己準備一些溫和、舒適的餐點，不僅能讓身體負擔減輕，也能提升整體的精神狀態。像是水煮毛豆、烤雞胸、清炒毛豆仁或簡單的蒸蛋，都是方便準備又營養的選擇。



可以利用週末提前備好，平日隨手搭配外食，既省錢也更安心，還能在忙碌之間，為自己留下一點認真吃飯的儀式感。





雨天改玩室內小手作，轉換心情超有感

遇到下雨天，無法外出活動時，改做一些簡單的手作也是很棒的選項。不需要購買昂貴材料，市面上有許多平價又容易上手的小手作包，例如製作小吊飾、簡單繪畫、甚至摺紙。



一邊聽著音樂或雨聲，一邊專心完成一件小作品，不只能打發時間，還能帶來一種完成小事的滿足感，讓整個雨天也變得有趣起來。

提前規劃小活動，期待感是免費的快樂來源

規劃一場聚會，不一定要花大錢訂高級餐廳，簡單的野餐、家庭聚會、或是一起去市集閒晃，都能成為生活裡的亮點。與朋友一起討論、安排小細節的過程，本身就能帶來不少樂趣和期待感。



即使聚會還沒真正到來，光是想到接下來有好玩的事情，心情就能提前暖起來，讓每天都多一點動力。