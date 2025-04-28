fb ig video ETtoday search mobile

4種簡單的「低成本快樂技巧」　給想慢慢改變生活的人

>

記者蔡惠如／綜合報導

不需要花大錢，也不用搞得很複雜，其實只要做一點小調整，就能在日常生活中找到不少快樂感。以下幾個低成本的小技巧，輕鬆又有效，很適合想為生活加點溫度的人參考。

肌膚,女生,曬太陽。（圖／Pixabay）

▲生活容易陷入無聊的心情輪迴，體驗新事物有助於刺激腦部，讓心情變好。（圖／PEXELS、unsplash、Pakutaso、pixabay）

曬太陽散步，當作日常情緒維他命
適量的日曬有助於讓情緒變好，尤其在陽光不那麼充足的季節，更值得把握出門的機會。午休或下班後，走到戶外晒個十分鐘左右的太陽，不需要特別去運動場，也不用大費周章安排行程，只要在辦公大樓附近、公園邊走走，就能感受到明顯的精神提振。 如果真的忙到走不開，靠在窗邊接點自然光，也是一種簡單的小補充。

▲▼做菜（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

備簡單食材，讓吃飯變成身心小確幸
飲食習慣與心情有著微妙關聯，特別是在忙碌的生活中，偶爾自己準備一些溫和、舒適的餐點，不僅能讓身體負擔減輕，也能提升整體的精神狀態。像是水煮毛豆、烤雞胸、清炒毛豆仁或簡單的蒸蛋，都是方便準備又營養的選擇。 

可以利用週末提前備好，平日隨手搭配外食，既省錢也更安心，還能在忙碌之間，為自己留下一點認真吃飯的儀式感。

▲▼玩具,布偶,洋娃娃,手作,填充玩具。（圖／翻攝自pixabay）

雨天改玩室內小手作，轉換心情超有感
遇到下雨天，無法外出活動時，改做一些簡單的手作也是很棒的選項。不需要購買昂貴材料，市面上有許多平價又容易上手的小手作包，例如製作小吊飾、簡單繪畫、甚至摺紙。 

一邊聽著音樂或雨聲，一邊專心完成一件小作品，不只能打發時間，還能帶來一種完成小事的滿足感，讓整個雨天也變得有趣起來。

▲▼家人,聚餐,聚會,家庭,朋友。（圖／免費圖庫PEXELS）

提前規劃小活動，期待感是免費的快樂來源
規劃一場聚會，不一定要花大錢訂高級餐廳，簡單的野餐、家庭聚會、或是一起去市集閒晃，都能成為生活裡的亮點。與朋友一起討論、安排小細節的過程，本身就能帶來不少樂趣和期待感。 

即使聚會還沒真正到來，光是想到接下來有好玩的事情，心情就能提前暖起來，讓每天都多一點動力。

關鍵字：

生活提案, 快樂小撇步, 低成本生活, 心情療癒, 情緒管理

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鄧紫棋聽AI歌曲　自信：我寫得比它好

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲薄紗禮服仙氣飄飄　光一打美腿現形

林志玲薄紗禮服仙氣飄飄　光一打美腿現形

林志玲同框孫儷、楊紫驚喜互動！換上Valentino「仙女裙」超美狀態曝光

林志玲同框孫儷、楊紫驚喜互動！換上Valentino「仙女裙」超美狀態曝光

覺得存錢好難的人　可以試試3步驟「上癮式存錢法」

覺得存錢好難的人　可以試試3步驟「上癮式存錢法」

星巴克今「特定飲品買一送一」　7款冷飲現買多賺一杯 G-SHOCK超夯大錶換不鏽鋼新裝　立體層次霸氣吸睛 星巴克4／28起「指定品項買一送一」　點7款冷飲現賺一杯 「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！第一名懶得維繫友情　社交更是麻煩 第一眼看到大樹還是人臉？精準剖析你的「最新運勢 」 2025蜜粉新品推薦！「紫色蜜粉」持續流行　定妝＋提亮2個用法學起來 《惡緣》孔升妍真壞也真美！演活花蛇女反派　私服反轉清新的少女感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面