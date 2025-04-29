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4／30珍奶日京站開賣「珍奶拉麵」　85度C珍奶第二杯25元

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▲京站珍奶拉麵。（圖／業者提供）

▲京站森本家限定一天推出限量珍奶拉麵。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

4／30國際珍奶日準備迎接滿滿的珍珠！京站時尚廣場祭出一系列相關活動，包括限量珍奶拉麵、珍珠加倍升級優惠等，讓喜歡珍珠奶茶的民眾有更多不同的嘗鮮選擇。而連鎖茶飲85度C也在當天，推出店內2款珍奶飲品第二杯25元優惠。

▲京站珍奶拉麵。（圖／業者提供）

京站各大飲品品牌同步響應珍奶日，推出限量珍珠加量活動。廣安階醇濃黑糖Q奶，凡點購即享珍珠免費加倍，售價65元，限量50杯；卡帝台灣珠寶茶飲則針對大杯木煙脂紅歐蕾加黑糖珍珠，提供珍珠加倍升級，售價93元，限量50杯。另一品牌先喝道，則開放所有飲品免費加一份蜜香珍珠，讓珍珠控能盡情享受。

▲京站珍奶拉麵。（圖／業者提供）

除了飲品，館內森本家拉麵新推出「珍奶拉麵」，以豚骨湯底融合牛奶，搭配黑白珍珠，佐以叉燒、筍乾與玉米，帶來甜鹹交織的新口感，單碗售價278元，每日限量30碗。

▲京站珍奶拉麵。（圖／業者提供）

好丘貝果則端出黑糖珍奶貝果，內餡結合阿薩姆紅茶風味與黑糖麻糬，且購買並含一顆黑糖珍奶貝果，限量享整筆88折優惠。微兜則推出鐵觀音珍奶瓦帕與觀音珍奶小雲朵瓦帕，點購即贈珍珠一份，售價320元起。

▲京站珍奶拉麵。（圖／業者提供）▲京站珍奶拉麵。（圖／業者提供）

4／30迎來國際珍奶日，85度C當日推出限時優惠，店內中杯黑糖珍珠鮮奶、大杯黑糖珍珠厚奶茶，同品項「第二杯25元」回饋，原價65元的黑糖珍珠鮮奶，平均一杯只要45元；原價55元的黑糖珍珠厚奶茶，單杯特價為40元。

▲星巴克買一送一、85度C黑糖珍珠優惠。（圖／業者提供）

關鍵字：

珍奶日, 京站時尚廣場, 珍珠奶茶, 飲品品牌, 限量活動

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