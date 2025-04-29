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劉以豪替陳庭妮慶生現身台北101　混搭TOMMY HILFIGER時裝周新造型

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記者鮑璿安／台北報導

TOMMY HILFIGER 台北101全新門市開幕，今29日攜手劉以豪、陳庭妮、章廣辰、溫貞菱站台並演繹新裝，示範經典美式學院風，而昨日剛過完36歲生日的陳庭妮，今天馬上投入工作，大家也立刻在現場幫她小小歡慶一波，她則以全身格紋造型亮相，相當有青春活力。

▲章廣辰、陳庭妮、劉以豪、温貞菱出席TOMMY HILFIGER 臺北101開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲章廣辰、陳庭妮、劉以豪、温貞菱出席TOMMY HILFIGER 臺北101開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）章廣辰、陳庭妮、劉以豪、温貞菱出席TOMMY HILFIGER 臺北101開幕。（圖／記者林敬旻攝）

劉以豪、陳庭妮、章廣辰及溫貞菱一同詮釋《時裝週系列 Runway Collection》，劉以豪換上休閒的棒球外套，這次搶先逛店，他對濃厚的美式風格店裝設計感到十分印象深刻，認為品牌標誌性的「TOMMY 紅」帶來了許多活力。而陳庭妮則已經相中了女裝系列單品，表示自己是「高個子」，那一系列的衣長都非常適合自己，平時喜歡經典元素但是更喜歡混搭，這次全身的格紋造型也是亮點，融入黑底白線設計，全身格紋卻完全不會突兀。

▲▼TOMMY HILFIGER 。（圖／品牌提供）

▲▼TOMMY HILFIGER 。（圖／品牌提供）

▲TOMMY HILFIGER台北101新店開幕  。（圖／品牌提供）

▲▼TOMMY HILFIGER 。（圖／品牌提供）

▲航海系列雙面穿夾克。（圖／品牌提供）

▲▼TOMMY HILFIGER 。（圖／品牌提供）

▲▼TOMMY HILFIGER 。（圖／品牌提供）

▲TOMMY HILFIGER全新《時裝週系列 Runway Collection》單品 。（圖／品牌提供）

章廣辰及溫貞菱則是穿上了相對正式的雙排釦西裝以及長裙，兩人都融入了混搭單品，溫貞菱說：「想要有種打破正式的感覺，所以就搭配了一雙穆勒鞋，現在想要去爬山、吹吹微風。」章廣辰也喜歡正式與休閒平衡的風格。該系列承襲 2024 年紐約時裝周的風采，融入濃厚的海洋靈感，系列元素包括條紋、格紋及藍色，以搶眼亮麗的春日色調打造實穿單品。而101 獨家系列則為《航海系列 Sailing Capsule》，為紀念品牌成立 40 周年，回溯自 1985 年以來的運動傳承，設計融合繩索與旗幟等航海元素，美式學院風混合了紅、綠色調取代傳統的鮮豔配色，一系列POLO衫、T恤變得格外具有辨識度。

同場加映

▲Ralph`s Hamptons漢普頓之境活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲Ralph`s Hamptons漢普頓之境活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲Ralph’s Hamptons 系列以藍白色調為主，靈感來自海洋、天空和沙灘的交會。（圖／記者林敬旻攝）

作為美式經典品牌之一，Ralph Lauren以紐約漢普頓為靈感，發表全新2025 春季 Ralph’s Hamptons 系列，以藍白色調為主，靈感來自海洋、天空和沙灘的交會，以漢普頓馬術生活為靈感，融入現代運動特色，採用皮革、亞麻和標誌性金屬配件，為日常實穿的襯衫、西裝單品注入一絲消暑愉快氣息，而Polo Play托特包也一一換上了可愛的編織元素、藍白條紋，打造出撞色手柄細節，顯得格外可愛療癒。

關鍵字：

TOMMYHILFIGER, 台北101, 陳庭妮, 劉以豪

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