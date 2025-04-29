林予晞合體漂亮母親演繹珠寶　網讚「林媽媽好像林青霞」

▲林予晞與媽媽合體拍攝agete新品，媽媽的高顏值讓網友驚艷不已。（圖／翻攝fotoallison IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星林予晞近日與媽媽合體，一起拍攝日本輕珠寶品牌agete新品，媽媽的高顏值讓網友驚艷不已，有粉絲點出林媽媽像極了巨星林青霞，盛讚母女倆是氣質姐妹花，林予晞大方向媽媽示愛，「我是媽媽的珍寶，而媽媽也是我的珍寶」，她也建議若一年一度母親節說不出口的肉麻話，不妨用一顆簡單而精緻、古典又現代的agete寶石傳達心意。





▲林予晞與媽媽感情深厚。（圖／翻攝fotoallison IG）

林予晞與媽媽共同演繹的agete新款首飾，以每個月的誕生石為主題進行設計，例如4月誕生石鑽石由4月誕生花雛菊為主視覺，鑲嵌美鑽的戒指展現雛菊含苞待放的姿態；6月的誕生石珍珠亦有不少新穎之作，10K水流樹枝珍珠項鍊、鵝卵石珍珠手鍊各展現不同風格，襯托女性自信風采。





▲agete雛菊鑽石戒指，23,900元。（圖／agete提供，以下同）



▲agete鵝卵石珍珠手鍊，14,700元。





▲agete 10K水流樹枝珍珠項鍊，26,200元。

除了精緻首飾能為整體造型加分，一款好質感的包款也能展現絕佳品味，熱愛攝影的林予晞近日帶著折疊式古典相機，恰好能放進以編織包著稱的義大利品牌Bottega Veneta Andiamo包款，包款的義大利名稱正是「一起走吧」之意，俏皮的名字讓她開心拎著新包上街，輕鬆吸引目光。





▲熱愛攝影的林予晞，將古典相機放入Bottega Veneta Andiamo包款外出曬太陽。（圖／翻攝fotoallison IG）