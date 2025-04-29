fb ig video ETtoday search mobile

林予晞合體漂亮母親演繹珠寶　網讚「林媽媽好像林青霞」

>

▲▼ 林予晞 。（圖／翻攝IG）

▲林予晞與媽媽合體拍攝agete新品，媽媽的高顏值讓網友驚艷不已。（圖／翻攝fotoallison IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星林予晞近日與媽媽合體，一起拍攝日本輕珠寶品牌agete新品，媽媽的高顏值讓網友驚艷不已，有粉絲點出林媽媽像極了巨星林青霞，盛讚母女倆是氣質姐妹花，林予晞大方向媽媽示愛，「我是媽媽的珍寶，而媽媽也是我的珍寶」，她也建議若一年一度母親節說不出口的肉麻話，不妨用一顆簡單而精緻、古典又現代的agete寶石傳達心意。

▲▼ 林予晞 。（圖／翻攝IG）

▲林予晞與媽媽感情深厚。（圖／翻攝fotoallison IG）

林予晞與媽媽共同演繹的agete新款首飾，以每個月的誕生石為主題進行設計，例如4月誕生石鑽石由4月誕生花雛菊為主視覺，鑲嵌美鑽的戒指展現雛菊含苞待放的姿態；6月的誕生石珍珠亦有不少新穎之作，10K水流樹枝珍珠項鍊、鵝卵石珍珠手鍊各展現不同風格，襯托女性自信風采。

▲▼ 林予晞 。（圖／翻攝IG）

▲agete雛菊鑽石戒指，23,900元。（圖／agete提供，以下同）

▲▼ 林予晞 。（圖／翻攝IG）

▲agete鵝卵石珍珠手鍊，14,700元。

▲▼ 林予晞 。（圖／翻攝IG）

▲agete 10K水流樹枝珍珠項鍊，26,200元。

除了精緻首飾能為整體造型加分，一款好質感的包款也能展現絕佳品味，熱愛攝影的林予晞近日帶著折疊式古典相機，恰好能放進以編織包著稱的義大利品牌Bottega Veneta Andiamo包款，包款的義大利名稱正是「一起走吧」之意，俏皮的名字讓她開心拎著新包上街，輕鬆吸引目光。

▲▼ 林予晞 。（圖／翻攝IG）

▲熱愛攝影的林予晞，將古典相機放入Bottega Veneta Andiamo包款外出曬太陽。（圖／翻攝fotoallison IG）

►劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

►林志玲薄紗禮服仙氣飄飄　光一打美腿現形

關鍵字：

林予晞, 母親節, agete, Bottega Veneta

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用

超模吉吉哈蒂德30萬馬甲上身辣翻　緊牽天菜男星慶生羨煞粉絲

超模吉吉哈蒂德30萬馬甲上身辣翻　緊牽天菜男星慶生羨煞粉絲

林志玲薄紗禮服仙氣飄飄　光一打美腿現形

林志玲薄紗禮服仙氣飄飄　光一打美腿現形

2025新錶／積家千萬三問錶擁7專利　「錶王」8日動力儲存錶實用 G-SHOCK超夯大錶換不鏽鋼新裝　立體層次霸氣吸睛 星巴克4／30起「大杯以上買一送一」　85度C 5月起連4天咖啡第二杯半價 劉嘉玲戴百萬勞力士吃大油條　「沙士圈」金錶好實用 唐吉訶德「若櫻壽司」宣布收攤！開幕不到一年說掰掰 不談戀愛更幸福？韓劇中看見難得的單身幸福 「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！第一名懶得維繫友情　社交更是麻煩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面