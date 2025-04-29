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美女鋼琴家吉娜愛麗絲連秀愛馬仕　粉紅柏金包好甜美

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▲▼ Gina Alice 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲鋼琴家吉娜愛麗絲熱愛時尚，拎著愛馬仕柏金包。（圖／翻攝ginaalicemusic IG）

記者陳雅韻／台北報導

大陸鋼琴家郎朗2019年6月閃電迎娶小他12歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），並在法國凡爾賽宮舉辦婚宴轟動樂壇，兩人婚後育有一子，感情甜蜜蜜。吉娜愛麗絲也因此成為時尚圈寵兒，經常受邀欣賞大秀，尤其與Dior合作緊密，工作時大容量包款都出自Dior，而平日她也是愛馬仕（HERMÈS）擁護者，連秀兩個柏金包。

▲▼ Gina Alice 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲吉娜愛麗絲一手拿著粉紅馬卡龍，另一手提著粉色愛馬仕鉑金包。（圖／翻攝ginaalicemusic IG）

30歲的吉娜愛麗絲近日曝光的兩款愛馬仕鉑金包，分別是優雅沈穩的灰色款式，以及小尺寸的粉紅款，她的穿搭也經過精心搭配，拎粉紅柏金包當天特別穿著粉紅外套、另一手拿著粉紅馬卡龍，展現甜美的一面。

▲▼ Gina Alice 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲吉娜愛麗絲在羅浮宮前做勢要咬法國麵包，手拎著Dior約220,000元Lady Dior黑色霧面籐格紋中型包。（圖／翻攝ginaalicemusic IG）

吉娜愛麗絲還在巴黎羅浮宮前，拍下俏皮照片，只見身穿俐落風衣的她一手拿著法國麵包做勢咬下，另一手拎著Dior約220,000元Lady Dior黑色霧面籐格紋中型包，一身時尚造型做出搞笑表情，成功吸睛。

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關鍵字：

郎朗, 吉娜愛麗絲, Dior, Hermes, 愛馬仕

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