居家香氛正夯！MALIN+GOETZ「空間噴霧」推出鼠尾草、玫瑰香

▲居家香氛也是一種生活質感的展現。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活節奏緊湊，越來越重視居家環境帶來的身心放鬆感。香氛作為一種提升空間氛圍與情緒療癒的方式，逐漸成為居家生活中的重要元素。香氛不只是氣味的選擇，更是展現生活品味與自我療癒的一種日常儀式。

▲(MALIN+GOETZ)空間噴霧系列共推出3種氣味。

MALIN+GOETZ空間噴霧於2024年首度發表，第一款香氣「番茄」靈感源自品牌創辦人Matthew和Andrew對於居家園藝的熱情。2025年夏季，2款香氣「鼠尾草」與「玫瑰」全新上市，不僅為居家空間增添氣味表情，更結合分子除臭技術，有效減少環境當中超過95％的異味。

▲(MALIN+GOETZ) 鼠尾草香氛空間噴霧，147ml，1,900元。

值得一提的是，此款空間噴霧並非直接將異味掩蓋，而是透過分子除臭技術，將不良氣味轉化成為清新怡人香氣，適合使用於烹飪後的廚房、悶濕的浴廁、起居空間，甚至是較容易有氣味殘留的寵物生活空間亦適用。無酒精配方，使香氣不會因為酒精而快速揮發，讓清新的香氛氣息更加持久。

▲ROOTON正式進駐誠品生活南西，全新專櫃空間以古希臘美學為靈感。

來自南韓的ROOTON首度跨足空間香氛領域，全新推出「植曦之境系列」，由國際級頂尖的ISIPCA調香師精心研製，以細膩香氣喚醒日常感知，為空間注入療癒氣息與質感儀式感。「植曦之境香氛蠟燭」嚴選天然大豆蠟為基底，搭配匠心打造、獨具藝術美感的陶瓷器皿，將香氛體驗昇華為視覺與嗅覺兼具的生活藝術。

▲ROOTON 植曦之境系列。

其中「REGRESAR 102 落日潮汐」延續喚活海藻系列的經典香氣，以無花果、佛手柑與月桂葉交織出一抹甜潤果香的序幕；透過迷迭香、雪松、天然麝香和海地岩蘭草層層疊加，營造出溫潤且充滿大地氣息的過渡；終以馬達加斯加琥珀和法國乾草賦予香氛深沉悠遠的基調，彷彿將落日餘暉灑落於靜謐海面，喚醒感官深處的平靜與柔和。