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4大徵兆代表情緒「太緊繃」！任何事都往最差的地方想、異常敏感

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星座,占卜,個性,。（圖／IG）

▲出現以下4個徵兆，代表你的情緒十分緊繃。（圖／翻攝自TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

現代人被工作生活壓著喘不過氣，連帶情緒也面臨緊繃狀態，所以不妨檢視一下自己的生活細節，若是出現一些和往常不同的差異，或許就該注意了，以下4個「情緒緊繃徵兆」，看看你中了幾個？

1. 特別在意雞毛蒜皮的小事

生活中的確有許多值得抱怨的事情，不過若是時時刻刻都在意一些無關緊要的細節，會讓自己的心情長久處於緊繃狀態，特別是以往都不在意，現在卻特別在意，這樣的反差直接亮起紅燈。

2. 看待任何事情都往最差的地方思考

身邊擁有正能量的人，就勢必會有想法負面的人，當然情緒有高有低很正常，不過要注意的是，若是心情總是如此負面，看待任何事情都往最差的地方思考，如此一來生活仿佛沒有寄託，也沒有更好的目標值得前行。

3. 心情長時間沒有起伏

壓抑自己的心情，是成年人最大的通病，不敢哭、不敢笑，甚至面對極度傷心的時候還認為「男兒有淚不輕彈」，其實這都是外界給予的刻板印象，無意間束縛了自己，這時候就需要找一個宣洩的出口，好好釋放自己的心情。

4. 敏感害怕被刺激

因為不敢宣洩情緒，所以特別害怕受到刺激，進而把自己關在角落中，這樣的心態並不健康，敏感的人們請別太在意別人的話，試著自己操控生活和情緒，做自己的主人，如此一來，喜怒哀樂都可以自己決定。

關鍵字：

情緒, 緊繃, 壓力, 警訊, 健康

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