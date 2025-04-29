Miss Dior髮香系列全更新　主打「不含酒精」溫柔呵護秀髮

▲Miss Dior花漾香水與髮香噴霧相當受好評。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

想讓秀髮散發芳香，噴香水恐怕不是好選項，試試專為秀髮推出的髮香噴霧，既不傷髮，輕盈香氣且帶著護髮成分，小巧容量適合隨身攜帶，幫你溫柔修護滋養每一縷秀髮。

▲甜美的粉色霧面玻璃瓶身，瓶側飾以迪奧經典「千鳥格紋」，完美呼應品牌高訂精神。3款髮香噴霧，30ml，各2,300元。

MISS DIOR髮香系列在今夏煥然一新，推出全新MISS DIOR花漾護髮精萃油與3款MISS DIOR髮香噴霧，全系列採用「無酒精」配方，揉合珍貴玫瑰水與玫瑰蠟成分，噴灑香氣同時，更確保秀髮同時被細心呵護。全新的迷你方形設計，搭配簡約俐落的鑽石形瓶蓋，精緻小巧適合隨身攜帶，隨時隨地賦予秀髮柔美玫瑰香氣。

▲Miss Dior護髮油與髮香噴霧皆不含酒精成分。

質地輕盈的護髮精萃油能瞬間滲透滋養，賦予秀髮柔順光澤，開啟秀髮與MISS DIOR的香氛邂逅序曲，接著再由3款各具特色的髮香噴霧中挑選最契合心境的香氣，包括帶有清新柔嫩牡丹花香的《MISS DIOR花漾髮香噴霧》、絲絨性感玫瑰花香的《MISS DIOR香氛髮香噴霧》，或是璀璨活力的茉莉果香《MISS DIOR香精髮香噴霧》，打造優雅髮香。

▲愛馬仕Barénia香水與香髮噴霧。

愛馬仕推出Barénia 香髮噴霧， 香髮噴霧既可與 Barénia 香水疊用，令留香時間更為持久，富含護髮功效，適合所有髮質，適量噴灑在髮梳或其他髮飾上，讓芳香愉悅延續到日常養護之中。 這款西普調香氛煥新演繹傳統配方，以橡木替代橡木苔，並同蝴蝶黃薑花、廣藿香和奇異非凡的漿果搭配，香氣讓人印象深刻。

▲愛馬仕 Barénia香髮噴霧，30ml，2,700元。

輕盈的 Barénia 香髮噴霧瓶身，則是以經典手環 Collier de chien 汲取靈感，同時巧妙褪去金屬元素，瓶身容量30 毫升，以磨砂玻璃制成的橢圓造型由 Philippe Mouquet 親自設計，小巧瓶身適合隨身攜帶使用。